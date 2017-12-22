Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,8826 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,875 руб., максимальный - 8,9 руб. Было заключено 36 сделок. Объем торгов составил 73,7 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,88 руб. за юань.

22 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 360 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8826 руб.

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Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявил, что не располагает информацией о том, что порты региона могут использоваться для вывоза из КНДР товаров и угля в обход санкций СБ ООН. "У меня такой информации нет", - сказал он...

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Экспорт нефти из России в 2017 году сохранится на уровне прошлого года и составит 255-257 млн тонн, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак в кулуарах съезда "Единой России".

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Съезд партии "Единая Россия" обновил Генеральный совет партии пятью губернаторами, а также гендиректором Агентства стратегических инициатив. Решение об этом было принято на очередном съезде партии в субботу. В обновленный Генсовет вошли, в том числе - губернатор Калужской... читать дальше

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Стабильность и устойчивость развития страны подрывают коррупция и чванливость чиновников, а не справедливые требования людей решать существующие проблемы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурс развития как неправда,... читать дальше

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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая от "Гражданской инициативы" кандидатом в президенты, вступила в партию ради политической борьбы "всерьез и надолго", а в партии ждут от нее нового импульса. "Я, конечно же, знаю, что я могла не вступать в партию (чтобы быть... читать дальше

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Президиум Генсовета "Единой России" в рамках 17 съезда партии избрал заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака секретарем Генсовета. Ранее он в течение нескольких недель исполнял полномочия руководителя этой структуры после сложения полномочий секретаря... Ранее он в течение нескольких недель исполнял полномочия руководителя этой структуры после сложения полномочий секретаря...

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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогзин несколько часов вел переговоры с министром обороны Индии Нирмалой Ситхараман. "Министром обороны Индии недавно стала Нирмала Ситхараман. Переговоры в ее ведомстве заняли несколько полезных часов", - написал Д.Рогозин на своей странице в фейсбуке.... читать дальше

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Совет директоров ПАО "ГАЗ" на заседании 28 декабря рассмотрит ряд вопросов, связанных с выпуском дополнительных акций. Как говорится в сообщении компании, решение о проведении совета было принято в пятницу. Как говорится в сообщении компании, решение о проведении совета было принято в пятницу. В повестку заседания включены вопросы об утверждении... В повестку заседания включены вопросы об утверждении... читать дальше

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Необходимо обеспечить надежное будущее пенсионной системы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам нужно перестроить многое в налоговой системе. И нам точно и абсолютно однозначно нужно обеспечить будущее и развитие пенсионной системы, чтобы действующие пенсионеры, те, кто...

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Президент РФ Владимир Путин считает, что в России необходимо и дальше расширять механизмы прямой демократии. "Способность отвечать на запросы общества, граждан, на их растущее стремление активно участвовать в жизни страны - вот на что мы должны ориентироваться. Хотел бы... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить перемены и приумножить достижения для обеспечения достойного будущего страны. "Необратимость достижений и перемен - это наша готовность ответить на глобальные вызовы, защитить российскую государственность, жизнь и... читать дальше

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Башкирия совместно с АО "Башкирская электросетевая компания" (БЭСК) планирует развитие электросетей в регионе с инвестициями 2,5-3 млрд руб., сообщил журналистам глава республики Рустэм Хамитов в кулуарах XVII съезда "Единой России". "Мы предполагаем строительство новых сетей в... читать дальше

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ГК "Ростех" создала управляющую компанию для координации работы предприятий концерна "Тракторные заводы" (КТЗ), говорится в сообщении правительства Чувашии со ссылкой на индустриального директора кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергея... читать дальше

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Альфа-банк повысил рекомендацию для акций "Детского мира" с "продавать" до "держать" в связи с падением котировок этих бумаг, сообщается в обзоре банка. Прогнозная стоимость акций "Детского мира", рассчитанная аналитиками Альфа-банка, осталась без изменения и составляет... Прогнозная стоимость акций "Детского мира", рассчитанная аналитиками Альфа-банка, осталась без изменения и составляет... читать дальше

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Один из акционеров "СИБУР Холдинга", ранее бывший вторым по величине ее владельцем, сын акционера банка "Россия" Кирилл Шамалов, снова станет членом правления компании. Как сообщил "СИБУР Холдинг", совет директоров компании решил определить количественный состав... Как сообщил "СИБУР Холдинг", совет директоров компании решил определить количественный состав... читать дальше

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Управляющие компании фондов пенсионной группы "Сафмар" не размещали депозиты в Промсвязьбанке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы. В пресс-службе ФГ "Будущее" сказали "Интерфаксу", что не комментируют сделки Промсвязьбанка, поскольку Группа не обладает такой... В пресс-службе ФГ "Будущее" сказали "Интерфаксу", что не комментируют сделки Промсвязьбанка, поскольку Группа не обладает такой... читать дальше

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