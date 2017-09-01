Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,7622 руб.

1 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4792 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7622 руб.

Минимальный курс евро составил 68,2 руб., максимальный - 69,2 руб. К этому времени было заключено 5456 сделок. Объем торгов составил 20005,45 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,34 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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