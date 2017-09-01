Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,8257 руб.

1 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6184 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,8257 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,3275 руб., максимальный - 58,17 руб. Было заключено 17586 сделок. Объем торгов составил 73979,59 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,65 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.