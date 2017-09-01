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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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ГЛАВНОЕ
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01 сентября 2017 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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1 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 04.09 по 10.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
04.09.2017 12:00 Изменение цен производителей в еврозоне Июль 2017
05.09.2017 12:00 Изменение ВВП еврозоны II квартал 2017
05.09.2017 12:00 Объемы розничных продаж в еврозоне Июль 2017
05.09.2017 17:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США Июль 2017
05.09.2017 17:00 Объем промышленных заказов в США Июль 2017
06.09.2017 09:00 Объем промышленных заказов в Германии Июль 2017
06.09.2017 11:00 Объемы розничных продаж в Италии Июль 2017
06.09.2017 15:30 Внешнеторговый баланс США Июль 2017
06.09.2017 17:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США Август 2017
06.09.2017 17:00 Процентная ставка Банка Канады Сентябрь 2017
07.09.2017 09:00 Промышленное производство в Германии Июль 2017
07.09.2017 09:45 Внешнеторговый баланс Франции Июль 2017
07.09.2017 14:45 Процентная ставка ЕЦБ Сентябрь 2017
07.09.2017 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 27 августа по 02 сентября
07.09.2017 15:30 Производительность труда и стоимость рабочий силы в США II квартал 2017
07.09.2017 15:30 Разрешения на строительство в Канаде Июль 2017
07.09.2017 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 20 по 26 августа
07.09.2017 17:00 Индекс деловой активности IVEY в Канаде Август 2017
07.09.2017 18:00 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 26 августа по 01 сентября
08.09.2017 09:00 Баланс счета текущих операций Германии Июль 2017
08.09.2017 09:00 Внешнеторговый баланс Германии Июль 2017
08.09.2017 09:45 Промышленное производство во Франции Июль 2017
08.09.2017 11:30 Внешнеторговый баланс Великобритании Июль 2017
08.09.2017 11:30 Промышленное производство в Великобритании Июль 2017
08.09.2017 15:30 Безработица в Канаде Август 2017
08.09.2017 17:00 Запасы на оптовых складах США Июль 2017

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