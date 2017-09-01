Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

1 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 04.09 по 10.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23716,456 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 64,369 млрд руб., или на...

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Судьба облигаций компании "Открытие Холдинг", которая до введения ЦБ РФ временной администрации контролировала банк "ФК Открытие", в настоящее время не ясна, отмечают аналитики Fitch в своем обзоре. "ЦБ РФ не указывал, будет ли поддержка распространяться на "Открытие... "ЦБ РФ не указывал, будет ли поддержка распространяться на "Открытие... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5546 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,7946 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4792 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7622 руб. Минимальный курс евро составил 68,2 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,2 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 335 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8084 руб. Минимальный курс юаня составил 8,76 руб., максимальный - 8,8499... Минимальный курс юаня составил 8,76 руб., максимальный - 8,8499... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Совкомбанка на уровне "BB-". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B", рейтинг... Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B", рейтинг... читать дальше

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Рынок акций РФ, начавший торги незначительными разнонаправленными изменениями, и завершил первый день осени противоречиво. Европейские фондовые индексы повышались весь день. Европейские фондовые индексы повышались весь день. Почти все фондовые индексы АТР завершили торги в зеленой зоне. Почти все фондовые индексы АТР завершили торги в зеленой зоне. Котировки... Котировки... читать дальше

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В США худшие, чем ожидалось, статданные по рынку труда не помешают Федеральной резервной системе (ФРС) повысить базовую процентную ставку в декабре, полагают аналитики, опрошенные MarketWatch. В августе число рабочих мест в экономике США увеличилось на 156 тыс., хотя... В августе число рабочих мест в экономике США увеличилось на 156 тыс., хотя... читать дальше

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ЦБ РФ перераспределил функции зампредов из надзорного блока, свидетельствует обновленная информация об обязанностях председателя и заместителей председателя Банка России. Если раньше взаимодействием с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) по вопросам работы временных... Если раньше взаимодействием с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) по вопросам работы временных... читать дальше

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Президент России Владимир Путин указал на важность совершенствования патентной системы России. Разговор о защите интеллектуальных прав зашел в пятницу в ходе его встречи с представителями общественности Ярославской области. Разговор о защите интеллектуальных прав зашел в пятницу в ходе его встречи с представителями общественности Ярославской области. "У нас сроки патентной защиты и... "У нас сроки патентной защиты и... читать дальше

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Китайский конгломерат Legend Holdings Ltd. достиг соглашения о приобретении у госфонда Катара Precision Capital 90% люксембургского банка Banque Internationale a Luxembourg (BIL) за 1,48 млрд евро, говорится в совместном пресс-релизе. Сделка стала самым крупным... Сделка стала самым крупным... читать дальше

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АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 2 млн 962,675 тыс. облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 59% выпуска. Оферта исполнена в... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 59% выпуска. Оферта исполнена в... читать дальше

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По состоянию на 1 сентября 2017 г. объем Резервного фонда составил 1 тлрн 001,73 млрд рублей, что эквивалентно $17,06 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили $7,62 млрд; 6,71 млрд евро; 1,10 млрд... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Ивановской области кредитный рейтинг "BB-(RU)" со "стабильным" прогнозом. Как говорится в сообщении агентства, кредитный рейтинг региона обусловлен "критическим отставанием показателей развития региональной... Как говорится в сообщении агентства, кредитный рейтинг региона обусловлен "критическим отставанием показателей развития региональной... читать дальше

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За 8 месяцев отгрузка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) составила 36,161 млн тонн нефти, что почти на треть выше объемов аналогичного периода 2016 года, свидетельствуют данные КТК. В августе КТК прокачал 4,417 млн тонн нефти, что в... В августе КТК прокачал 4,417 млн тонн нефти, что в... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США повысился в августе до 96,8 пункта с июльского уровня в 93,4 пункта, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение показателя стало максимальным с мая 2017... Значение показателя стало максимальным с мая 2017... читать дальше

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