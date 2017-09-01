01 сентября 2017 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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1 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 04.09 по 10.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|04.09.2017
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Июль 2017
|05.09.2017
|12:00
|Изменение ВВП еврозоны
|II квартал 2017
|05.09.2017
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Июль 2017
|05.09.2017
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Июль 2017
|05.09.2017
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Июль 2017
|06.09.2017
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Июль 2017
|06.09.2017
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Июль 2017
|06.09.2017
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Июль 2017
|06.09.2017
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Август 2017
|06.09.2017
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Сентябрь 2017
|07.09.2017
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Июль 2017
|07.09.2017
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Июль 2017
|07.09.2017
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Сентябрь 2017
|07.09.2017
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 27 августа по 02 сентября
|07.09.2017
|15:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|II квартал 2017
|07.09.2017
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Июль 2017
|07.09.2017
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 20 по 26 августа
|07.09.2017
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Август 2017
|07.09.2017
|18:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 26 августа по 01 сентября
|08.09.2017
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Июль 2017
|08.09.2017
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Июль 2017
|08.09.2017
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Июль 2017
|08.09.2017
|11:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июль 2017
|08.09.2017
|11:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Июль 2017
|08.09.2017
|15:30
|Безработица в Канаде
|Август 2017
|08.09.2017
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Июль 2017
Это автоматическое сообщение.
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