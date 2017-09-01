Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,9539 руб.

1 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4675 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,9539 руб.

Минимальный курс евро составил 68,6525 руб., максимальный - 69,155 руб. Было заключено 3712 сделок. Объем торгов составил 15905,73 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,6525 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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