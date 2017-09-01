.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 1 сентября составил 58,0557 руб.
.
01 сентября 2017 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 1 сентября составил 58,0557 руб.
|0
1 сентября. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2935 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 58,0557 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 4897 пунктов. Минимальная цена 57,92 руб., максимальная - 58,205 руб. Была заключена 6101 сделка. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 50134 млн руб., что на 480% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,15 руб. за доллар. С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
01 сентября 2017 года 17:15
В течение ближайшей недели с 04.09 по 10.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.01 сентября 2017 года 17:13
В августе индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) повысился до 58,8 пункта с 56,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение показателя стало рекордным с апреля 2011... читать дальше
.01 сентября 2017 года 17:06
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое формально конкретизирует вопрос распределения госкомпаний между профильными ведомствами, наделенными правом управлять госактивами. Соответствующий документ, опубликованный в пятницу на официальном... читать дальше
.01 сентября 2017 года 17:00
В понедельник, 4 сентября, в Канаде, США праздник - День труда. Это автоматическое сообщение.
.01 сентября 2017 года 16:58
В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы демонстрируют умеренный рост, участники рынка оценивают статданные по рынку труда США, оказавшиеся намного хуже ожиданий. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:45 мск повысился на 55,69 пункта (0,25%) и составил... читать дальше
.01 сентября 2017 года 16:53
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings встревожено ситуацией вокруг госдолга США и предупреждает, что, если конгрессмены в скором времени не согласуют повышение его верхнего предела, то последствия для Штатов и мира в целом будут более масштабными, чем после банкротства Lehman... читать дальше
.01 сентября 2017 года 16:46
В сентябре Белоруссия ждет поступление российского кредита в $700 млн, заявил в пятницу журналистам белорусский министр финансов Владимир Амарин. "В свое время соглашение (о выделении кредита) будет подписано. Поступление кредита ожидаем в сентябре, деньги будут в этом... читать дальше
.01 сентября 2017 года 16:37
Экономика Греции выросла во 2-м квартале 2-17 года на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщает госстатистика. В 1-м квартале ВВП страны также вырос на 0,5%. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,2%. В годовом выражении ВВП страны... читать дальше
.01 сентября 2017 года 16:30
В течение ближайшей недели с 2 по 8 сентября ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.01 сентября 2017 года 16:30
В течение ближайшей недели с 2 по 8 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 2 по 8 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.01 сентября 2017 года 16:30
В течение ближайшей недели с 2 по 8 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 62 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 2 по 8 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 62 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.01 сентября 2017 года 16:28
Во втором квартале 2017 года экономика Бразилии притормозила поквартальные темпы роста. По данным министерства экономики страны, ВВП Бразилии продемонстрировал рост на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, когда рост составил 1%. Показатель за второй квартал,... читать дальше
.01 сентября 2017 года 16:21
Средняя цена нефти марки Urals в январе-августе 2017 года сложилась в размере $50,09 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ. За тот же период 2016 года она составила $39,36 за баррель, таким образом, в текущем году цена увеличилась на 27,3%. В августе... читать дальше
.01 сентября 2017 года 16:20
сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 1 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-2-140 на 54 млрд 936,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.01 сентября 2017 года 16:15
К середине дня индекс ММВБ начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ понизился на 13,15 пункта (0,65%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2009,07 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2030,37 (+0,4%) пункта, минимальное -... читать дальше
.01 сентября 2017 года 16:13
В августе число рабочих мест в экономике США увеличилось на 156 тыс., свидетельствуют данные Минтруда страны. Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем ожидали более значительного повышения - на 179 тыс. Увеличение показателя в июле, согласно уточненным... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.