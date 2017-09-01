Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,8173 руб.

1 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 527 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8173 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,8 руб., максимальный - 8,83 руб. Было заключено 23 сделки. Объем торгов составил 109,87 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,8299 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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