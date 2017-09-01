Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -653,7 млрд руб.

1 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 1 сентября по данным на начало операционного дня выросло до -653,7 млрд руб.

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В течение ближайшей недели с 04.09 по 10.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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В августе индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) повысился до 58,8 пункта с 56,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение показателя стало рекордным с апреля 2011... Значение показателя стало рекордным с апреля 2011... читать дальше

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое формально конкретизирует вопрос распределения госкомпаний между профильными ведомствами, наделенными правом управлять госактивами. Соответствующий документ, опубликованный в пятницу на официальном... Соответствующий документ, опубликованный в пятницу на официальном... читать дальше

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В понедельник, 4 сентября, в Канаде, США праздник - День труда. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы демонстрируют умеренный рост, участники рынка оценивают статданные по рынку труда США, оказавшиеся намного хуже ожиданий. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:45 мск повысился на 55,69 пункта (0,25%) и составил... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:45 мск повысился на 55,69 пункта (0,25%) и составил... читать дальше

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Рейтинговое агентство S&P Global Ratings встревожено ситуацией вокруг госдолга США и предупреждает, что, если конгрессмены в скором времени не согласуют повышение его верхнего предела, то последствия для Штатов и мира в целом будут более масштабными, чем после банкротства Lehman... читать дальше

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В сентябре Белоруссия ждет поступление российского кредита в $700 млн, заявил в пятницу журналистам белорусский министр финансов Владимир Амарин. "В свое время соглашение (о выделении кредита) будет подписано. Поступление кредита ожидаем в сентябре, деньги будут в этом... "В свое время соглашение (о выделении кредита) будет подписано. Поступление кредита ожидаем в сентябре, деньги будут в этом... читать дальше

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Экономика Греции выросла во 2-м квартале 2-17 года на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщает госстатистика. В 1-м квартале ВВП страны также вырос на 0,5%. В 1-м квартале ВВП страны также вырос на 0,5%. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,2%. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,2%. В годовом выражении ВВП страны... В годовом выражении ВВП страны... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 2 по 8 сентября ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 2 по 8 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 2 по 8 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 62 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Во втором квартале 2017 года экономика Бразилии притормозила поквартальные темпы роста. По данным министерства экономики страны, ВВП Бразилии продемонстрировал рост на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, когда рост составил 1%. Показатель за второй квартал,... Показатель за второй квартал,... читать дальше

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Средняя цена нефти марки Urals в январе-августе 2017 года сложилась в размере $50,09 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ. За тот же период 2016 года она составила $39,36 за баррель, таким образом, в текущем году цена увеличилась на 27,3%. За тот же период 2016 года она составила $39,36 за баррель, таким образом, в текущем году цена увеличилась на 27,3%. В августе... В августе... читать дальше

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сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 1 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-2-140 на 54 млрд 936,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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К середине дня индекс ММВБ начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ понизился на 13,15 пункта (0,65%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2009,07 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2030,37 (+0,4%) пункта, минимальное -... читать дальше

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В августе число рабочих мест в экономике США увеличилось на 156 тыс., свидетельствуют данные Минтруда страны. Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем ожидали более значительного повышения - на 179 тыс. Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем ожидали более значительного повышения - на 179 тыс. Увеличение показателя в июле, согласно уточненным... Увеличение показателя в июле, согласно уточненным... читать дальше

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