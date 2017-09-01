Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1928,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1189,44 млрд руб.

1 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 сентября составили по Российской Федерации 1928,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1615 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2038,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1743,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 сентября составили 1189,44 млрд руб. против 1180,19528 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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