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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития уточнило макропрогноз до 2020 года
Минэкономразвития выдало более оптимистичный прогноз роста экономики на трехлетку. Вырастет реальная зарплата и производительность труда, незначительно подрастут доходы населения
 
Кандидатом в президенты России может стать женщина
В администрации президента РФ задумались о том, чтобы спарринг-партнером главного кандидата в президенты стала женщина, пишут "Ведомости" ссылаясь на источники в администрации и близких к ней экспертов. Рассматривается 5–7 кандидатур, среди...
 
Российские игроманы предпочитают компьютеры смартфонам
Российские геймеры предпочитают игры на персональных компьютерах, а не на смартфонах. По доле игроков компьютерных игр на ПК (67% пользователей) Россия находится на третьем месте в мире, пишут "Ведомости", ссылаясь на подсчеты аналитиков...
 
Сенаторы ограничат наценки для малоимущих
Совет Федерации проанализировал имеющиеся наработки по программе продуктовых карточек для малоимущих. Парламентарии констатировали, что до сих пор не определен перечень социально значимых товаров, а также не решен вопрос торговой наценки на них....
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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01 сентября 2017 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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1 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK Август 2017
11:00 Изменение ВВП Италии II квартал 2017
15:30 Данные с рынка труда США Август 2017
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США Август 2017
17:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Август 2017
17:00 Объем расходов на строительство в США Июль 2017

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
01 сентября 2017 года 11:05
Денежная база в России снизилась за неделю на 120,2 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 25 августа составил 9 трлн 274,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 18 августа денежная база в России равнялась 9 трлн 394,5 млрд рублей. Таким образом, за период она сократилась на 1,3%, или на...    читать дальше
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01 сентября 2017 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,8173 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 527 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8173 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,8 руб., максимальный - 8,83...    читать дальше
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01 сентября 2017 года 11:00
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -653,7 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 1 сентября по данным на начало операционного дня выросло до -653,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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01 сентября 2017 года 10:46
Погрузка на сети РЖД в августе увеличилась на 0,4%
Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в августе 2017 года выросла на 0,4% по сравнению с тем же периодом 2016 г., до 106,2 млн тонн, сообщила компания.

Среднесуточный показатель составил 3 млн 426,4 тыс. тонн. Приведенные данные являются оперативными и могут...    читать дальше
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01 сентября 2017 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США понизился до 57,9868 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3624 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,9868...    читать дальше
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01 сентября 2017 года 10:37
Силуанов: дефицит бюджета в 2017 г. будет около 2% ВВП или чуть больше
Поправки в федеральный бюджет 2017 года потребуют дополнительных затрат, дефицит бюджета по итогам года может быть 2% ВВП или немного больше, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"У нас в этом году еще будет уточнение бюджета осеннее, у нас есть там определенные...    читать дальше
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01 сентября 2017 года 10:28
S&P улучшило прогноз по рейтингу "ФК Открытие"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогнозы по краткосрочным и долгосрочным рейтингам "ФК Открытие", который перешел на этой неделе под контроль Банка России, с негативного на развивающийся.

Долгосрочный рейтинг по обязательствам в...    читать дальше
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01 сентября 2017 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 1 сентября растет
По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ повысился на 2,87 пункта (0,142%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2025,09 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 3,44 пункта (0,314%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового...    читать дальше
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01 сентября 2017 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США понизился до 57,9918 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3574 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,9918...    читать дальше
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01 сентября 2017 года 10:20
Доллар и евро дешевеют в начале торгов на "Московской бирже"
Рубль растет к бивалютной корзине в начале торгов на "Московской бирже".

В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 57,9918 руб.

По отношению к официальному курсу...    читать дальше
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01 сентября 2017 года 10:13
Рост деловой активности в РФ в июле продолжился - IHS Markit
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе 2017 года опустился до 51,6 пункта с 52,7 пункта в июле, свидетельствует исследование IHS Markit.

Как отмечается в обзоре, значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на...    читать дальше
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01 сентября 2017 года 10:03
Рынок акций РФ начал торги слабым разнонаправленным движением индексов
Рынок акций РФ утром в пятницу начал без единой динамики индексов на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры.

Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно повышаются в пятницу вслед за ростом Уолл-стрит.

Фондовые индексы стран...    читать дальше
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01 сентября 2017 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 57,25/58,88 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,25/58,88 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 38 коп., Cредний курс продажи упал...
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01 сентября 2017 года 09:58
Канада вышла на 1-е место по темпам роста квартального ВВП среди стран G7
ВВП Канады во втором квартале 2017 года увеличился на 4,5% в пересчете на годовые темпы, что вывело Канаду на первое место среди стран G7 по темпам роста экономики.

Во II квартале рост канадского ВВП ускорился до максимума с 2011 года.

В I квартале канадская...    читать дальше
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01 сентября 2017 года 09:51
ThyssenKrupp сократит еще 1,5 тыс. рабочих мест
Германская промышленная группа ThyssenKrupp AG, крупнейший производитель стали в стране, сократит до 1,5 тыс. сотрудников в следующие три года в рамках программы снижения расходов в подразделении Industrial Solutions, говорится в сообщении концерна.

Ранее компания...    читать дальше
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01 сентября 2017 года 09:39
Доллар дорожает в пятницу к евро и иене
Доллар в пятницу дорожает по отношению к евро, иене и большинству других валют в ожидании свежих данных о безработице и занятости в США.

Евро к 9:26 мск 1 сентября стоил $1,1895 по сравнению с $1,1910 на закрытие североамериканского рынка в четверг.

Курс...    читать дальше
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