ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,5454 руб.

1 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 58,5454 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,52 коп.

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Объем денежной базы в узком определении в России на 25 августа составил 9 трлн 274,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 18 августа денежная база в России равнялась 9 трлн 394,5 млрд рублей. Таким образом, за период она сократилась на 1,3%, или на... На 18 августа денежная база в России равнялась 9 трлн 394,5 млрд рублей. Таким образом, за период она сократилась на 1,3%, или на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 527 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8173 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8 руб., максимальный - 8,83... Минимальный курс юаня составил 8,8 руб., максимальный - 8,83... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 1 сентября по данным на начало операционного дня выросло до -653,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в августе 2017 года выросла на 0,4% по сравнению с тем же периодом 2016 г., до 106,2 млн тонн, сообщила компания. Среднесуточный показатель составил 3 млн 426,4 тыс. тонн. Приведенные данные являются оперативными и могут... Среднесуточный показатель составил 3 млн 426,4 тыс. тонн. Приведенные данные являются оперативными и могут... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3624 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,9868... читать дальше

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Поправки в федеральный бюджет 2017 года потребуют дополнительных затрат, дефицит бюджета по итогам года может быть 2% ВВП или немного больше, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "У нас в этом году еще будет уточнение бюджета осеннее, у нас есть там определенные... "У нас в этом году еще будет уточнение бюджета осеннее, у нас есть там определенные... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогнозы по краткосрочным и долгосрочным рейтингам "ФК Открытие", который перешел на этой неделе под контроль Банка России, с негативного на развивающийся. Долгосрочный рейтинг по обязательствам в... Долгосрочный рейтинг по обязательствам в... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ повысился на 2,87 пункта (0,142%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2025,09 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 3,44 пункта (0,314%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 3,44 пункта (0,314%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3574 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,9918... читать дальше

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Рубль растет к бивалютной корзине в начале торгов на "Московской бирже". В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 57,9918 руб. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 57,9918 руб. По отношению к официальному курсу... По отношению к официальному курсу... читать дальше

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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе 2017 года опустился до 51,6 пункта с 52,7 пункта в июле, свидетельствует исследование IHS Markit. Как отмечается в обзоре, значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на... Как отмечается в обзоре, значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на... читать дальше

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Рынок акций РФ утром в пятницу начал без единой динамики индексов на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры. Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно повышаются в пятницу вслед за ростом Уолл-стрит. Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно повышаются в пятницу вслед за ростом Уолл-стрит. Фондовые индексы стран... Фондовые индексы стран... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,25/58,88 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 38 коп., Cредний курс продажи упал...

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ВВП Канады во втором квартале 2017 года увеличился на 4,5% в пересчете на годовые темпы, что вывело Канаду на первое место среди стран G7 по темпам роста экономики. Во II квартале рост канадского ВВП ускорился до максимума с 2011 года. Во II квартале рост канадского ВВП ускорился до максимума с 2011 года. В I квартале канадская... В I квартале канадская... читать дальше

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Германская промышленная группа ThyssenKrupp AG, крупнейший производитель стали в стране, сократит до 1,5 тыс. сотрудников в следующие три года в рамках программы снижения расходов в подразделении Industrial Solutions, говорится в сообщении концерна. Ранее компания... Ранее компания... читать дальше

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Доллар в пятницу дорожает по отношению к евро, иене и большинству других валют в ожидании свежих данных о безработице и занятости в США. Евро к 9:26 мск 1 сентября стоил $1,1895 по сравнению с $1,1910 на закрытие североамериканского рынка в четверг. Евро к 9:26 мск 1 сентября стоил $1,1895 по сравнению с $1,1910 на закрытие североамериканского рынка в четверг. Курс... Курс... читать дальше

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