ЦБ РФ установил курс евро с 1 сентября в размере 69,6222 руб.

31 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 69,6222 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 57,85 коп.

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Обновленный реестр непрофильных активов "Газпрома", утвержденный советом директоров 29 августа 2017 года, содержит такие крупные активы, как 99,99% тульской строительной компании АО "Центргаз" и 99,87% ОАО "Газпромтрубинвест" (Волгореченский трубный завод), сообщил... читать дальше

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Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже", за неделю, завершившуюся 30 августа 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. По итогам отчетной... По итогам отчетной... читать дальше

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Доля зарубежных путешествий среди всех поездок россиян, бронирующих авиабилеты самостоятельно, летом 2017 года выросла до 32%, показало исследование поисковика билетов Aviasales. "Летом 2016 года авиапутешествия по России составляли 80% от общего числа бронирований. В... "Летом 2016 года авиапутешествия по России составляли 80% от общего числа бронирований. В... читать дальше

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Совет директоров "Газпрома" посчитал дивидендную акционерного общества политику разумной и правильной, заявил журналистам председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. "Посчитали политику разумной, правильной, и поэтому все решения приняты единогласно", -... "Посчитали политику разумной, правильной, и поэтому все решения приняты единогласно", -... читать дальше

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Вице-премьер Аркадий РФ Дворкович поручил Федеральной антимонопольной службе и Минтрансу представить в правительство РФ предложения по прекращению государственного регулирования услуг в морских портах, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом соответствующего... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в России в национальном определении в июле 2017 года уменьшилась на 0,9% - до 39 трлн 275,0 млрд рублей, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ. По абсолютной величине денежная масса снизилась за месяц на 350,4 млрд рублей. Ее... По абсолютной величине денежная масса снизилась за месяц на 350,4 млрд рублей. Ее... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок усилили подъем в ходе торгов в четверг, поскольку инвесторы сочли падение на фоне урагана "Харви" и опасений перепроизводства нефти чрезмерным. Октябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 мск в четверг... Октябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 мск в четверг... читать дальше

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ООО "О1 Груп Финанс" (SPV-компания O1 Group) определило ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-03 в размере 11,5% годовых, говорится в сообщении эмитента. Облигации объемом 5 млрд рублей были размещены в июне. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,75% годовых.... Облигации объемом 5 млрд рублей были размещены в июне. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,75% годовых.... читать дальше

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Инвесторы начинают искать новые возможности на мировых рынках, поскольку длительное ралли акций США заставляет их усомниться в перспективах дальнейшего роста, и смотрят в сторону активов emerging markets, заявил председатель совета директоров Templeton Emerging Markets Group... читать дальше

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Странам БРИКС для активизации взаимного сотрудничества, в том числе и в сфере АПК, необходимо создать единое статистическое ведомство, считает председатель совета директоров Global Rus Trade Анна Нестерова. "Предлагается унифицировать сбор информации по странам для ее... "Предлагается унифицировать сбор информации по странам для ее... читать дальше

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АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 5 млн облигаций серии БО-09 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил весь выпуск облигаций. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил весь выпуск облигаций. Компания в... Компания в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1922 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,4441 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,1525 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 58,1525 руб.,... читать дальше

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Текущий сток "АЛРОСА" составляет 14,4 млн карат, заявил президент компании Сергей Иванов в ходе телефонной конференции для инвесторов. Вместе с производством на других активах этого хватит для компенсации объемов рудника "Мир", сообщил он. Вместе с производством на других активах этого хватит для компенсации объемов рудника "Мир", сообщил он. Общий прогноз... Общий прогноз... читать дальше

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Банк "Югра" направил в Арбитражный суд Москвы иск о признании недействительным отзыва лицензии у кредитной организации, сообщил журналистам представитель бывшего председателя правления банка Дмитрия Шиляева. Иск был подан от имени Д.Шиляева, уточнил его представитель.... Иск был подан от имени Д.Шиляева, уточнил его представитель.... читать дальше

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Государственное финансирование программы социально-экономического развития Арктики в 2018-2025 гг. может составить 70 млрд рублей, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на заседании правительства. "Реализация программы пройдет в два этапа и по трем... "Реализация программы пройдет в два этапа и по трем... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск биржевых облигаций банка "Центр-инвест" серии БО-001Р-03 на 500 млн рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен номер 4B020302225B001P. С 31 августа бумаги включены в третий уровень котировального списка... Выпуску присвоен номер 4B020302225B001P. С 31 августа бумаги включены в третий уровень котировального списка... читать дальше

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