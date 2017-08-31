Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,4214 руб.

31 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6408 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,4214 руб.

Минимальный курс евро составил 69,0675 руб., максимальный - 69,745 руб. Была заключена 4991 сделка. Объем торгов составил 18834,59 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,08 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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