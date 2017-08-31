.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,87 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития уточнило макропрогноз до 2020 года
Минэкономразвития выдало более оптимистичный прогноз роста экономики на трехлетку. Вырастет реальная зарплата и производительность труда, незначительно подрастут доходы населения
 
Россиянам выплатили более 9 млрд руб. долгов по зарплатам
В 1-м полугодии 2017 года более 568 тыс. россиян получили ранее задержанную работодателями зарплату. Всего же в ходе проверок, которые провела Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), гражданам выплатили более 9,2 млрд рублей....
 
Цены в России вышли из-под влияния рубля
Потребительские цены часто снижаются в августе – сентябре из-за сезонного удешевления овощей и фруктов, но на этот раз упали неожиданно сильно, пишут "Ведомости", ссылаясь на мнение экономистов. По данным Росстата, дефляция за неделю 22–28 августа...
 
За нарушения в работе с должниками сможет покарать только сам ЦБ
Банк России встал на сторону кредиторов в вопросе их ответственности за жесткое обращение с должниками, приняв решение сам оценивать поведение поднадзорных ему организаций. Как стало известно "Коммерсанту", Национальный совет финансового рынка...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

31 августа 2017 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,87 руб.

 0  
31 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 347 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,87 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,86 руб., максимальный - 8,88 руб. Было заключено 32 сделки. Объем торгов составил 141,53 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,8606 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
31 августа 2017 года 18:51
"Газпром" продает стройкомпанию "Центргаз" и Волгореченский трубный завод
Обновленный реестр непрофильных активов "Газпрома", утвержденный советом директоров 29 августа 2017 года, содержит такие крупные активы, как 99,99% тульской строительной компании АО "Центргаз" и 99,87% ОАО "Газпромтрубинвест" (Волгореченский трубный завод), сообщил...    читать дальше
.
31 августа 2017 года 18:41
Чистый недельный приток капитала в акции РФ через фонды ETF составил $42 млн
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже", за неделю, завершившуюся 30 августа 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева.

По итогам отчетной...    читать дальше
.
31 августа 2017 года 18:32
Треть самостоятельно путешествующих россиян летом 2017 года отправились за границу
Доля зарубежных путешествий среди всех поездок россиян, бронирующих авиабилеты самостоятельно, летом 2017 года выросла до 32%, показало исследование поисковика билетов Aviasales.

"Летом 2016 года авиапутешествия по России составляли 80% от общего числа бронирований. В...    читать дальше
.
31 августа 2017 года 18:23
Совет директоров "Газпрома" посчитал дивидендную политику компании разумной
Совет директоров "Газпрома" посчитал дивидендную акционерного общества политику разумной и правильной, заявил журналистам председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

"Посчитали политику разумной, правильной, и поэтому все решения приняты единогласно", -...    читать дальше
.
31 августа 2017 года 18:15
РФ может отменить госрегулирование тарифов в морпортах
Вице-премьер Аркадий РФ Дворкович поручил Федеральной антимонопольной службе и Минтрансу представить в правительство РФ предложения по прекращению государственного регулирования услуг в морских портах, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом соответствующего...    читать дальше
.
31 августа 2017 года 18:03
Денежная масса в РФ в национальном определении в июле снизилась на 0,9% - ЦБ
Денежная масса (агрегат М2) в России в национальном определении в июле 2017 года уменьшилась на 0,9% - до 39 трлн 275,0 млрд рублей, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ.

По абсолютной величине денежная масса снизилась за месяц на 350,4 млрд рублей. Ее...    читать дальше
.
31 августа 2017 года 17:57
Нефть активно дорожает в четверг
Цены на нефть эталонных марок усилили подъем в ходе торгов в четверг, поскольку инвесторы сочли падение на фоне урагана "Харви" и опасений перепроизводства нефти чрезмерным.

Октябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 мск в четверг...    читать дальше
.
31 августа 2017 года 17:57
"О1 Груп Финанс" установила ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-03 в размере 11,5%
ООО "О1 Груп Финанс" (SPV-компания O1 Group) определило ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-03 в размере 11,5% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Облигации объемом 5 млрд рублей были размещены в июне. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,75% годовых....    читать дальше
.
31 августа 2017 года 17:52
Инвесторы переключаются с акций США на активы emerging markets - Мобиус
Инвесторы начинают искать новые возможности на мировых рынках, поскольку длительное ралли акций США заставляет их усомниться в перспективах дальнейшего роста, и смотрят в сторону активов emerging markets, заявил председатель совета директоров Templeton Emerging Markets Group...    читать дальше
.
31 августа 2017 года 17:40
Странам БРИКС необходимо создать статведомство - эксперт
Странам БРИКС для активизации взаимного сотрудничества, в том числе и в сфере АПК, необходимо создать единое статистическое ведомство, считает председатель совета директоров Global Rus Trade Анна Нестерова.

"Предлагается унифицировать сбор информации по странам для ее...    читать дальше
.
31 августа 2017 года 17:38
"ВЭБ-лизинг" приобрел по оферте весь выпуск облигаций БО-09 на 5 млрд рублей
АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 5 млн облигаций серии БО-09 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.

Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил весь выпуск облигаций.

Компания в...    читать дальше
.
31 августа 2017 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 58,4441 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1922 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,4441 руб.

Минимальный курс доллара США составил 58,1525 руб.,...    читать дальше
.
31 августа 2017 года 17:28
Текущий сток "АЛРОСА" - 14,4 млн карат - CEO
Текущий сток "АЛРОСА" составляет 14,4 млн карат, заявил президент компании Сергей Иванов в ходе телефонной конференции для инвесторов.

Вместе с производством на других активах этого хватит для компенсации объемов рудника "Мир", сообщил он.

Общий прогноз...    читать дальше
.
31 августа 2017 года 17:17
"Югра" просит суд отменить решение ЦБ об отзыве лицензии у банка
Банк "Югра" направил в Арбитражный суд Москвы иск о признании недействительным отзыва лицензии у кредитной организации, сообщил журналистам представитель бывшего председателя правления банка Дмитрия Шиляева.

Иск был подан от имени Д.Шиляева, уточнил его представитель....    читать дальше
.
31 августа 2017 года 17:05
Госфинансирование программы социально-экономического развития Арктики составит 70 млрд руб.
Государственное финансирование программы социально-экономического развития Арктики в 2018-2025 гг. может составить 70 млрд рублей, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на заседании правительства.

"Реализация программы пройдет в два этапа и по трем...    читать дальше
.
31 августа 2017 года 17:01
Мосбиржа зарегистрировала бонды банка "Центр-инвест" на 500 млн рублей
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск биржевых облигаций банка "Центр-инвест" серии БО-001Р-03 на 500 млн рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен номер 4B020302225B001P. С 31 августа бумаги включены в третий уровень котировального списка...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.