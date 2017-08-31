31 августа 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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31 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Июль 2017
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Август 2017
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Июль 2017
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Август 2017
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Июль 2017
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Июль 2017
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Август 2017
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Август 2017
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 20 по 26 августа
|15:30
|Изменение ВВП Канады
|II квартал 2017
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Июль 2017
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Июнь 2017
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 13 по 19 августа
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Август 2017
Это автоматическое сообщение.
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31 августа 2017 года 18:51
Обновленный реестр непрофильных активов "Газпрома", утвержденный советом директоров 29 августа 2017 года, содержит такие крупные активы, как 99,99% тульской строительной компании АО "Центргаз" и 99,87% ОАО "Газпромтрубинвест" (Волгореченский трубный завод), сообщил... читать дальше
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31 августа 2017 года 18:41
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже", за неделю, завершившуюся 30 августа 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева.
По итогам отчетной... читать дальше
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31 августа 2017 года 18:32
Доля зарубежных путешествий среди всех поездок россиян, бронирующих авиабилеты самостоятельно, летом 2017 года выросла до 32%, показало исследование поисковика билетов Aviasales.
"Летом 2016 года авиапутешествия по России составляли 80% от общего числа бронирований. В... читать дальше
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31 августа 2017 года 18:23
Совет директоров "Газпрома" посчитал дивидендную акционерного общества политику разумной и правильной, заявил журналистам председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.
"Посчитали политику разумной, правильной, и поэтому все решения приняты единогласно", -... читать дальше
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31 августа 2017 года 18:15
Вице-премьер Аркадий РФ Дворкович поручил Федеральной антимонопольной службе и Минтрансу представить в правительство РФ предложения по прекращению государственного регулирования услуг в морских портах, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом соответствующего... читать дальше
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31 августа 2017 года 18:03
Денежная масса (агрегат М2) в России в национальном определении в июле 2017 года уменьшилась на 0,9% - до 39 трлн 275,0 млрд рублей, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ.
По абсолютной величине денежная масса снизилась за месяц на 350,4 млрд рублей. Ее... читать дальше
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31 августа 2017 года 17:57
Цены на нефть эталонных марок усилили подъем в ходе торгов в четверг, поскольку инвесторы сочли падение на фоне урагана "Харви" и опасений перепроизводства нефти чрезмерным.
Октябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 мск в четверг... читать дальше
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31 августа 2017 года 17:57
ООО "О1 Груп Финанс" (SPV-компания O1 Group) определило ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-03 в размере 11,5% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Облигации объемом 5 млрд рублей были размещены в июне. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,75% годовых.... читать дальше
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31 августа 2017 года 17:52
Инвесторы начинают искать новые возможности на мировых рынках, поскольку длительное ралли акций США заставляет их усомниться в перспективах дальнейшего роста, и смотрят в сторону активов emerging markets, заявил председатель совета директоров Templeton Emerging Markets Group... читать дальше
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31 августа 2017 года 17:40
Странам БРИКС для активизации взаимного сотрудничества, в том числе и в сфере АПК, необходимо создать единое статистическое ведомство, считает председатель совета директоров Global Rus Trade Анна Нестерова.
"Предлагается унифицировать сбор информации по странам для ее... читать дальше
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31 августа 2017 года 17:38
АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 5 млн облигаций серии БО-09 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.
Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил весь выпуск облигаций.
Компания в... читать дальше
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31 августа 2017 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1922 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,4441 руб.
Минимальный курс доллара США составил 58,1525 руб.,... читать дальше
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31 августа 2017 года 17:28
Текущий сток "АЛРОСА" составляет 14,4 млн карат, заявил президент компании Сергей Иванов в ходе телефонной конференции для инвесторов.
Вместе с производством на других активах этого хватит для компенсации объемов рудника "Мир", сообщил он.
Общий прогноз... читать дальше
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31 августа 2017 года 17:17
Банк "Югра" направил в Арбитражный суд Москвы иск о признании недействительным отзыва лицензии у кредитной организации, сообщил журналистам представитель бывшего председателя правления банка Дмитрия Шиляева.
Иск был подан от имени Д.Шиляева, уточнил его представитель.... читать дальше
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31 августа 2017 года 17:05
Государственное финансирование программы социально-экономического развития Арктики в 2018-2025 гг. может составить 70 млрд рублей, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на заседании правительства.
"Реализация программы пройдет в два этапа и по трем... читать дальше
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31 августа 2017 года 17:01
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск биржевых облигаций банка "Центр-инвест" серии БО-001Р-03 на 500 млн рублей, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен номер 4B020302225B001P. С 31 августа бумаги включены в третий уровень котировального списка... читать дальше
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