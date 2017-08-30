.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,892 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития: рост ВВП РФ в августе превысит 2%
Рост ВВП РФ в августе превысит 2%, объявило Минэкономразвития. В министерстве не исключают, что по итогам года рост также превысит 2%, что выше ожиданий
 
Минэкономразвития придумало, как заставить людей работать эффективнее
"Ведомости" пишут о предложениях Минэкономразвития о повышении производительности труда, которые будут обсуждаться в среду на президиуме президентского совета по приоритетным проектам. Это часть плана Минэкономразвития по ускорению роста экономики,...
 
С 1 сентября запускается крупнейшая реформа авиастроения
В ближайшее время Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приступит к проведению крупнейшей реформы отрасли, пишет "КоммерсантЪ". Помимо кадровых перестановок, которые произойдут в "Гражданских самолетах Сухого" (ГСС) и корпорации "Иркут",...
 
Половина профицита бюджетов регионов приходится на Москву
Бюджеты регионов в январе—июле 2017 года, как и во все последние годы, закрыты с профицитом. При доходах субъектов РФ 6,09 трлн руб. их расходы составили 5,46 трлн руб., пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Минфина. Промежуточный профицит —...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

30 августа 2017 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,892 руб.

 0  
30 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 64 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,892 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,855 руб., максимальный - 8,9402 руб. Было заключено 73 сделки. Объем торгов составил 166,23 млн руб., что на 70% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,86 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
30 августа 2017 года 19:52
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 30 августа растет
Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 19,76 пункта (0,993%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2008,88 пункта.

Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился...    читать дальше
.
30 августа 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 августа выросла на 0,87% и составила 23553,994 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 23553,994 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 202,859 млрд руб., или на...
.
30 августа 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,9039 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7529 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,9039 руб.

Минимальный курс евро составил 69,4775 руб.,...    читать дальше
.
30 августа 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 58,6057 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1107 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,6057 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
30 августа 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,892 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 64 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,892 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,855 руб., максимальный - 8,9402...    читать дальше
.
30 августа 2017 года 19:02
Новый банк развития БРИКС выделит $460 млн на развитие инфраструктуры судебной системы в РФ
Совет директоров Нового банка развития БРИКС (НБР) утвердил предоставление кредитов на сумму более $1,4 млрд для реализации четырех проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в России, Китае, Индии, говорится в сообщении пресс-службы банка.

В том числе...    читать дальше
.
30 августа 2017 года 18:59
Индекс ММВБ вырос на процент, индекс РТС - на 1,6%
Рынок акций РФ, начавший торги в зеленой зоне, завершил среду в хорошем плюсе; индекс ММВБ превысил психологический рубеж в 2000 пунктов.

Европейские фондовые индексы демонстрировали с утра уверенный рост.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона...    читать дальше
.
30 августа 2017 года 18:52
Обсуждать возможность продления соглашения ОПЕК+ еще рано - глава "ЛУКОЙЛа"
Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что пока рано обсуждать возможность продления соглашения о сокращения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК.

"Я думаю, еще рано говорить об этом (продлении сделки о сокращении добычи нефти). Мы должны завершить тот цикл, который...    читать дальше
.
30 августа 2017 года 18:45
"Аэрофлот" улучшил прогноз роста пассажиропотока группы в этом году
"Аэрофлот" улучшил прогноз роста пассажиропотока группы в текущем году с 12-14% до 13-15%, следует из презентации, опубликованной к телефонной конференции для инвесторов.

Пассажирооборот группы теперь прогнозируется на уровне 12-14%, тогда как в начале года показатель...    читать дальше
.
30 августа 2017 года 18:37
Apple может стать претендентом на приобретение подразделения микрочипов Toshiba
Apple Inc. ведет переговоры с фондом Bain Capital о подаче совместной заявки на приобретение бизнеса японской Toshiba Corp. по производству микрочипов памяти, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Продажа подразделения является ключевым моментом...    читать дальше
.
30 августа 2017 года 18:29
На этот год бюджет проекта по экспорту продукции АПК могут увеличить на 100 млн руб. - Минсельхоз
Минсельхоз России внес в правительство предложения по корректировке приоритетного проекта "Экспорт продукции АПК", в частности, об увеличении его финансирования более чем на 100 млн рублей.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств экономического блока,...    читать дальше
.
30 августа 2017 года 18:20
Портфель экспортных заказов на российское оружие составляет $47-50 млрд - глава ФСВТС России
Портфель экспортных заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка $ 47-50 млрд., сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на пресс-конференции, посвященной итогам международного форума...    читать дальше
.
30 августа 2017 года 18:11
С начала года налоговики перечислили в бюджет 2,815 трлн руб.
Объем перечислений Федеральной таможенной службы РФ в федеральный бюджет с начала текущего года, по данным на 29 августа, оказался выше, чем за полных 8 месяцев 2016 года, но все еще значительно ниже показателей 2015 года.

"На 29 августа 2017 года сумма доходов...    читать дальше
.
30 августа 2017 года 18:03
Чёрное золото продолжает дешеветь, несмотря на падение запасов в США
Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться в среду, несмотря на данные о значительном падении запасов этого топлива в США по итогам прошлой недели.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:48 мск опустилась на $0,56...    читать дальше
.
30 августа 2017 года 17:57
С ноября Франция обещает выдавать визы в Москве за 48 часов
Генеральное консульство Франции в Москве с 1 ноября 2017 года будет выдавать визы за 48 часов, это станет правилом, сообщил в среду генеральный консул Франции в России Марк Седий на встрече с туроператорами.

"Премьер-министр Франции недавно объявил о введении...    читать дальше
.
30 августа 2017 года 17:53
Марий Эл разместила выпуск облигаций объемом 2 млрд рублей
Республика Марий Эл в среду полностью разместила 7-летние облигации серии 35008 объемом 2 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в Минфине республики.

Ставка 1-го купона облигаций по итогам book building была установлена в размере 8,6% годовых. Ставки 2-28-го купонов...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.