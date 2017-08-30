Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 58,6363 руб.

30 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 288 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,6363 руб.

Минимальный курс доллара США составил 58,3775 руб., максимальный - 58,9 руб. Было заключено 12826 сделок. Объем торгов составил 68890,83 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,4 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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