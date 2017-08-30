Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,0622 руб.

30 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5745 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,0622 руб.

Минимальный курс евро составил 69,84 руб., максимальный - 70,4425 руб. Было заключено 4026 сделок. Объем торгов составил 17891,93 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,92 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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