ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 августа в размере 58,7306 руб.

30 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 августа, составляет 58,7306 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,86 коп.

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Доллар усилил подъема практически во всех валютных парах благодаря сильной макроэкономической статистике в США. Евро к 16:15 мск стоил $1,1926 по сравнению с $1,1972 на закрытие североамериканского рынка во вторник. Евро к 16:15 мск стоил $1,1926 по сравнению с $1,1972 на закрытие североамериканского рынка во вторник. Курс доллара к иене составил на то же время... Курс доллара к иене составил на то же время... читать дальше

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После подъема индекс ММВБ вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ повысился на 5,49 пункта (0,276%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1994,61 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2002,44 (+0,67%)... читать дальше

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Средний размер назначенной ежемесячной пенсии в России в июле 2017 года увеличился в номинальном выражении на 4,1% по сравнению с июлем 2016 года и составил 12 тыс. 911 рублей, сообщил Росстат. В реальном выражении (с поправкой на инфляцию) средний размер пенсий в июле... В реальном выражении (с поправкой на инфляцию) средний размер пенсий в июле... читать дальше

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В июле выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России замедлился, увеличившись только на 1,8% в годовом выражении, после роста на 4,8% в июне, на 5,6% - в мае, на 3,1% - в апреле, на 1,3% - в марте, снижения на 2,8% в феврале и роста на 2,1% в... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,14/59,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи упал...

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Потребительские цены за период с 22 по 28 августа снизились на 0,2%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей неделе (с 15 по 21 августа) потребительские цены не изменились после трех недель дефляции. На предыдущей неделе (с 15 по 21 августа) потребительские цены не изменились после трех недель дефляции. С начала августа... С начала августа... читать дальше

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Во 2-м квартале т.г. ВВП США увеличился на 3% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные Минторга страны. Темпы роста стали максимальными с 1-го квартала 2015 года. В январе-марте текущего года ВВП повысился на 1,2%. Темпы роста стали максимальными с 1-го квартала 2015 года. В январе-марте текущего года ВВП повысился на 1,2%. Предварительная... Предварительная... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций "Верхнебаканского цементного завода" (Краснодарский край, находится под управлением ООО "Газметаллпроект" Льва Кветного) серии 001P на 10 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен номер... Программе присвоен номер... читать дальше

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Президиум совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам рассматривает в среду меры по развитию авиастроения, железнодорожного машиностроения, сельхозмашиностроения и автомобильной промышленности. "По международной кооперации и экспорту -... "По международной кооперации и экспорту -... читать дальше

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Президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов не видит рисков для нефтяной компании в финансовом оздоровлении банка "Открытие", держателями карт которого являются работники "ЛУКОЙЛа". ЦБ РФ во вторник объявил о мерах по повышению финансовой устойчивости "Открытия" с... ЦБ РФ во вторник объявил о мерах по повышению финансовой устойчивости "Открытия" с... читать дальше

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Россия сильно уступает в производительности труда другим странам, заявил в среду премьер РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Как сказал глава правительства, мешают недостаточная конкуренция в... читать дальше

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В четверг, 31 августа, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 79520,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В четверг, 31 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 2216,14 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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СМП банк в первом полугодии 2017 года сократил чистую прибыль по МСФО в 37 раз в годовом сравнении, до 607,9 млн рублей, во втором квартале чистый убыток составил почти 946,3 млн рублей, свидетельствует отчетность банка. Чистые процентные доходы СМП банка в январе-июне... Чистые процентные доходы СМП банка в январе-июне... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5745 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,0622 руб. Минимальный курс евро составил 69,84 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 69,84 руб., максимальный -... читать дальше

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Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в августе 2017 года ускорили рост до 1,8% в годовом выражении после роста на 1,5% в июле, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По... По... читать дальше

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