Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8856 руб.

29 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 635 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8856 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,8564 руб., максимальный - 8,921 руб. Было заключено 94 сделки. Объем торгов составил 591,55 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,899 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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