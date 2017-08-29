Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 58,6651 руб.

29 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1867 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,6651 руб.

Минимальный курс доллара США составил 58,4125 руб., максимальный - 58,8775 руб. Было заключено 15922 сделки. Объем торгов составил 75252,12 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,84 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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