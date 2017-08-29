Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,6367 руб.

29 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8435 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6367 руб.

Минимальный курс евро составил 70,165 руб., максимальный - 70,95 руб. Было заключено 3398 сделок. Объем торгов составил 14234,08 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,75 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.