ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 августа в размере 58,532 руб.

29 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 августа, составляет 58,532 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,49 коп.

.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года составила 201 млрд руб., что на 90,7% выше в годовом сравнении, следует из отчета компании. Во втором квартале чистая прибыль составила 138,7 млрд руб. по сравнению с 63 млрд руб.... Во втором квартале чистая прибыль составила 138,7 млрд руб. по сравнению с 63 млрд руб.... читать дальше

.

Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс ММВБ понизился на 13,44 пункта (0,676%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1973,71 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1985,35 (-0,09%) пункта,... читать дальше

.

Внешэкономбанк (ВЭБ) официальным письмом подтвердил свое намерение вступить в Ассоциацию региональных банков "Россия", говорится в пресс-релизе ассоциации. Также правление ассоциации приняло решение о приеме в организацию Сбербанка РФ. Это решение будет утверждено в... Также правление ассоциации приняло решение о приеме в организацию Сбербанка РФ. Это решение будет утверждено в... читать дальше

.

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО в 2017 году может составить 45-50 млрд руб., сообщил член правления компании Евгений Мирошниченко в рамках телефонной конференции с инвесторами и аналитиками. "В прошлом году мы платили специальные дивиденды за сделку с... "В прошлом году мы платили специальные дивиденды за сделку с... читать дальше

.

По итогам 1-го полугодия 2017 года скорректированная EBITDA Polymetal снизилась по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 12% и составила $257 млн в результате роста затрат вследствие укрепления рубля, что было частично компенсировано ростом производства.... читать дальше

.

Чистая прибыль группы "Российские железные дороги" по МСФО в январе-июне 2017 года выросла на 19%, сообщил президент РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым во вторник. "У нас, прежде всего, сокращение издержек в 2017 г. будет достигнуто... "У нас, прежде всего, сокращение издержек в 2017 г. будет достигнуто... читать дальше

.

Глава Ростуризма Олег Сафонов и посол Турции в России Хюсейн Лазип Дириоз договорились о совместной выработке мер по противодействию демпингу на туристическом рынке, сообщили в пресс-службе Ростуризма. В ходе рабочей встречи О. Сафонова с Хюсейном Лазипом Дириозом... В ходе рабочей встречи О. Сафонова с Хюсейном Лазипом Дириозом... читать дальше

.

ООО "КИТ Финанс Капитал" установило ставку 7-8-го купонов биржевых облигаций серии БО-04 в размере 10,53% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 52,51 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс.... Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 52,51 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс.... читать дальше

.

Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились во вторник вместе с азиатскими валютами из-за запуска северокорейской ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific потерял... Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific потерял... читать дальше

.

ПАО "Россети" в первом полугодии текущего года сохранило основные финансовые показатели по МСФО на уровне аналогичного периода 2016 года, следует из отчетности компании. В частности, чистая прибыль составила 54 млрд руб. (против 53,8 млрд руб.), EBITDA - 140,76 млрд... В частности, чистая прибыль составила 54 млрд руб. (против 53,8 млрд руб.), EBITDA - 140,76 млрд... читать дальше

.

Страховая компания "РЕСО-Гарантия" утвердила программу биржевых облигаций серии 001П объемом 30 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. В... В... читать дальше

.

В августе сводный индекс доверия к экономике Турции вырос до 106 пунктов со 103,4 пункта месяцем ранее и достиг максимума с июля 2012 года, свидетельствуют обнародованные данные Турецкого статинститута (TurkStat, или TUIK). В частности, существенно выросли все... В частности, существенно выросли все... читать дальше

.

Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ понизился на 13,67 пункта (0,688%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1973,48 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1985,35 (-0,09%) пункта,... читать дальше

.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил сегодня журналистам, что французская компания Total, владеющая долей в "Ямал СПГ", думает над новыми проектами в России. "На встрече (с французским бизнесом в Париже) присутствовал представитель компании Total, которая... "На встрече (с французским бизнесом в Париже) присутствовал представитель компании Total, которая... читать дальше

.

ЕС в переговорах с Великобританией твердо стоит на позиции, что до обсуждения будущих отношений сторон необходимо разобраться с условиями "развода", заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. "Я хотел бы быть ясно понятым. Я читал очень внимательно все... "Я хотел бы быть ясно понятым. Я читал очень внимательно все... читать дальше

.

Минимальное значение за месяц (с 30 июля по 29 августа) - 59,3033 руб. за доллар, максимальное значение - 61,3199 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,48 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.