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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,8146 руб.
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28 августа 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,8146 руб.
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28 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 92 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,8146 руб. Минимальный курс евро составил 69,6 руб., максимальный - 70,1475 руб. К этому времени было заключено 3028 сделок. Объем торгов составил 12220,91 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,07 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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