Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 58,4784 руб.

28 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6221 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,4784 руб.

Минимальный курс доллара США составил 58,3225 руб., максимальный - 58,7 руб. Было заключено 15519 сделок. Объем торгов составил 83796,14 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,4875 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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