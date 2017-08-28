Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,7932 руб.

28 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1022 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7932 руб.

Минимальный курс евро составил 69,59 руб., максимальный - 70,0325 руб. Было заключено 3404 сделки. Объем торгов составил 15758,41 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,7275 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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