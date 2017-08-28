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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 29 августа в размере 69,8465 руб.
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28 августа 2017 года 12:50
ЦБ РФ установил курс евро с 29 августа в размере 69,8465 руб.
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28 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 августа, составляет 69,8465 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,70 коп. Это автоматическое сообщение.
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28 августа 2017 года 18:47
Руководители американской косметической компании Estee Lauder Cos. Inc. назвали беспочвенными слухи о ее возможной продаже или слиянии с другим брендом. "Estee Lauder Companies не продается", - говорится в письменном обращении гендиректора Estee Lauder Фабрицио Фреды и... читать дальше
.28 августа 2017 года 18:39
По итогам 1-го полугодия Микояновский мясокомбинат (Москва) увеличил выручку по МСФО на 1,8% - до 5,844 млрд рублей против 5,741 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, свидетельствует финансовая отчетность компании. Чистая прибыль в январе-июне этого года... читать дальше
.28 августа 2017 года 18:30
Минэкономразвития РФ пересмотрело макропрогноз на ближайшую трехлетку в сторону более оптимистичных показателей курса рубля и роста ВВП. В частности, как сообщает Reuters, Минэкономразвития повысило ожидания по средней цене на нефть марки Urals по итогам 2017 года до... читать дальше
.28 августа 2017 года 18:23
В США руководители и члены советов директоров шести крупнейших банков страны по объему активов в этом году последовательно продавали акции своих компаний, свидетельствуют расчеты Financial Times с опорой на данные, отслеживаемые Bloomberg. Одновременно аналитики... читать дальше
.28 августа 2017 года 18:13
Цены на нефть усилили падение в ходе торгов в понедельник, поскольку закрытие НПЗ в США из-за урагана "Харви" привело к существенному ослаблению спроса на нефть. При этом приостановка нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе не оказала столь же существенного... читать дальше
.28 августа 2017 года 18:09
Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отметил позитивные тенденции в двусторонней торговле, а также заявил о полном финансовом обеспечении строительства АЭС "Пакш". "Я рад возможности на полях спортивных мероприятий... читать дальше
.28 августа 2017 года 18:01
В январе-июне т.г. общий объем контрактов госкомпаний (их закупки регламентируются законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ) с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) вырос на 24,4% - до 1,8 трлн рублей, сообщили... читать дальше
.28 августа 2017 года 17:59
ЗАО "Управление отходами" (Москва) определило ставку 3-го купона облигаций 2-й серии объемом 1,7 млрд рублей в размере 10% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент в декабре 2014 года разместил облигации 2-й серии на 1 млрд рублей, а в декабре 2015 года... читать дальше
.28 августа 2017 года 17:52
Евразийский банк развития (ЕАБР) в рамках оферты приобрел 525,030 тыс. облигаций 2-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск состоит из 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 10,5%... читать дальше
.28 августа 2017 года 17:49
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило суверенный рейтинг Катара на одну ступень - с "AA" до "AA-" - из-за последствий дипломатического кризиса и экономической блокады. Прогноз изменения рейтинга - "негативный", говорится в сообщении... читать дальше
.28 августа 2017 года 17:48
Банк "Центр-инвест" разместил 12% выпуска бондов БО-001Р-02 на 60 млн рублей, готовит новый выпуск на 500 млн рублей
Банк "Центр-инвест" завершил размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-02, говорится в сообщении банка. Банк разместил лишь 12% выпуска облигаций на 60,112 млн рублей от номинального объема выпуска в 500 млн рублей. Кроме того, "Центр-инвест" утвердил параметры... читать дальше
.28 августа 2017 года 17:39
В понедельник цены на медь в Нью-Йорке выросли до максимальной отметки с октября 2014 года на ожиданиях инвесторов, что стабильный рост экономики Китая поддержит спрос на металлы. Котировки контракта на металл с поставкой в декабре на бирже Comex в Нью-Йорке повысились... читать дальше
.28 августа 2017 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6221 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,4784 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,3225 руб.,... читать дальше
.28 августа 2017 года 17:22
Авиатопливо в аэропортах Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - с начала года по состоянию на август подорожало в среднем на 6,4%, следует из опубликованной Росавиацией статистики. В "Шереметьево" работают два поставщика авиакеросина - ЗАО... читать дальше
.28 августа 2017 года 17:10
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги российского производителя муки и хлебобулочных изделий ООО "МК-Холдинг". Как говорится в сообщении агентства, отзыв связан с решением компании отказаться от... читать дальше
.28 августа 2017 года 17:00
Россельхозбанк (РСХБ) в первом полугодии 2017 года сократил чистый убыток по МСФО в 2,3 раза (год к году), до 10,8 млрд рублей, свидетельствует консолидированная отчетность банка. Во втором квартале чистый убыток РСХБ составил 6,9 млрд рублей, сократившись втрое по... читать дальше
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