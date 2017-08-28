ЦБ РФ установил курс евро с 29 августа в размере 69,8465 руб.

28 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 29 августа, составляет 69,8465 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,70 коп.

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Руководители американской косметической компании Estee Lauder Cos. Inc. назвали беспочвенными слухи о ее возможной продаже или слиянии с другим брендом. "Estee Lauder Companies не продается", - говорится в письменном обращении гендиректора Estee Lauder Фабрицио Фреды и... "Estee Lauder Companies не продается", - говорится в письменном обращении гендиректора Estee Lauder Фабрицио Фреды и... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия Микояновский мясокомбинат (Москва) увеличил выручку по МСФО на 1,8% - до 5,844 млрд рублей против 5,741 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, свидетельствует финансовая отчетность компании. Чистая прибыль в январе-июне этого года... Чистая прибыль в январе-июне этого года... читать дальше

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Минэкономразвития РФ пересмотрело макропрогноз на ближайшую трехлетку в сторону более оптимистичных показателей курса рубля и роста ВВП. В частности, как сообщает Reuters, Минэкономразвития повысило ожидания по средней цене на нефть марки Urals по итогам 2017 года до... В частности, как сообщает Reuters, Минэкономразвития повысило ожидания по средней цене на нефть марки Urals по итогам 2017 года до... читать дальше

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В США руководители и члены советов директоров шести крупнейших банков страны по объему активов в этом году последовательно продавали акции своих компаний, свидетельствуют расчеты Financial Times с опорой на данные, отслеживаемые Bloomberg. Одновременно аналитики... Одновременно аналитики... читать дальше

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Цены на нефть усилили падение в ходе торгов в понедельник, поскольку закрытие НПЗ в США из-за урагана "Харви" привело к существенному ослаблению спроса на нефть. При этом приостановка нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе не оказала столь же существенного... При этом приостановка нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе не оказала столь же существенного... читать дальше

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Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отметил позитивные тенденции в двусторонней торговле, а также заявил о полном финансовом обеспечении строительства АЭС "Пакш". "Я рад возможности на полях спортивных мероприятий... "Я рад возможности на полях спортивных мероприятий... читать дальше

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В январе-июне т.г. общий объем контрактов госкомпаний (их закупки регламентируются законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ) с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) вырос на 24,4% - до 1,8 трлн рублей, сообщили... читать дальше

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ЗАО "Управление отходами" (Москва) определило ставку 3-го купона облигаций 2-й серии объемом 1,7 млрд рублей в размере 10% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент в декабре 2014 года разместил облигации 2-й серии на 1 млрд рублей, а в декабре 2015 года... Эмитент в декабре 2014 года разместил облигации 2-й серии на 1 млрд рублей, а в декабре 2015 года... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) в рамках оферты приобрел 525,030 тыс. облигаций 2-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск состоит из 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 10,5%... Выпуск состоит из 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 10,5%... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило суверенный рейтинг Катара на одну ступень - с "AA" до "AA-" - из-за последствий дипломатического кризиса и экономической блокады. Прогноз изменения рейтинга - "негативный", говорится в сообщении... Прогноз изменения рейтинга - "негативный", говорится в сообщении... читать дальше

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Банк "Центр-инвест" завершил размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-02, говорится в сообщении банка. Банк разместил лишь 12% выпуска облигаций на 60,112 млн рублей от номинального объема выпуска в 500 млн рублей. Кроме того, "Центр-инвест" утвердил параметры... Кроме того, "Центр-инвест" утвердил параметры... читать дальше

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В понедельник цены на медь в Нью-Йорке выросли до максимальной отметки с октября 2014 года на ожиданиях инвесторов, что стабильный рост экономики Китая поддержит спрос на металлы. Котировки контракта на металл с поставкой в декабре на бирже Comex в Нью-Йорке повысились... Котировки контракта на металл с поставкой в декабре на бирже Comex в Нью-Йорке повысились... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6221 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,4784 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,3225 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 58,3225 руб.,... читать дальше

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Авиатопливо в аэропортах Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - с начала года по состоянию на август подорожало в среднем на 6,4%, следует из опубликованной Росавиацией статистики. В "Шереметьево" работают два поставщика авиакеросина - ЗАО... В "Шереметьево" работают два поставщика авиакеросина - ЗАО... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги российского производителя муки и хлебобулочных изделий ООО "МК-Холдинг". Как говорится в сообщении агентства, отзыв связан с решением компании отказаться от... Как говорится в сообщении агентства, отзыв связан с решением компании отказаться от... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) в первом полугодии 2017 года сократил чистый убыток по МСФО в 2,3 раза (год к году), до 10,8 млрд рублей, свидетельствует консолидированная отчетность банка. Во втором квартале чистый убыток РСХБ составил 6,9 млрд рублей, сократившись втрое по... Во втором квартале чистый убыток РСХБ составил 6,9 млрд рублей, сократившись втрое по... читать дальше

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