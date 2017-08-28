Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,8388 руб.

28 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 413 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8388 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,83 руб., максимальный - 8,845 руб. Было заключено 18 сделок. Объем торгов составил 36,67 млн руб., что на 70% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,8358 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.