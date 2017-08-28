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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1490,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1144,66 млрд руб.
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28 августа 2017 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1490,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1144,66 млрд руб.
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28 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 августа составили по Российской Федерации 1490,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1240,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1928,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1655,5 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 августа составили 1144,66 млрд руб. против 1179,86527 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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28 августа 2017 года 16:47
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.28 августа 2017 года 16:11
Цены на нефть эталонных марок изменяются разнонаправленно. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:55 мск выросла на $0,24 (0,46%) - до $52,65 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах... читать дальше
.28 августа 2017 года 16:06
Подразделение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по надзору за банковской деятельностью впервые оштрафовало банк за нарушение норматива краткосрочной ликвидности LCR, введенного после финансового кризиса в целях стабилизации отрасли. Штраф в размере 2,5 млн евро... читать дальше
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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,04/59,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 32 коп., Cредний курс продажи упал...
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В Мексиканском заливе из-за урагана "Харви" остановлено 22% добывающих мощностей, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на данные бюро по безопасности и охране окружающей среды министерства внутренних дел США. Этот показатель несколько снизился по сравнению с... читать дальше
.28 августа 2017 года 15:52
Мосбиржа зарегистрировала 30 выпусков однодневных бондов ВТБ серий КС-2-141 - КС-2-170 на 2,25 трлн рублей
"Московская биржа" зарегистрировала 30 выпусков однодневных биржевых облигаций ВТБ серий КС-2-141 - КС-2-170 на общую сумму 2,25 трлн рублей, говорится в сообщении биржи. Объем каждого выпуска составляет 75 млрд рублей. Выпускам присвоены номера... читать дальше
.28 августа 2017 года 15:43
По итогам 2-го квартала 2017 года чистая прибыль группы МТС по МСФО составила 14,7 млрд руб., увеличившись в 1,6 раза по сравнению с показателем 2-го квартала 2017 года (9,1 млрд руб.). Как говорится в сообщении компании, ключевым фактором роста чистой прибыли стало... читать дальше
.28 августа 2017 года 15:34
Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" по МСФО за январь-июнь 2017 года выросла в 2,8 раза в годовом сравнении, до 6,8 млрд руб., следует из сообщения компании. EBITDA стала выше в 2 раза и составила 17 млрд руб., выручка увеличилась на 17,4%, до 70 млрд руб. Операционная... читать дальше
.28 августа 2017 года 15:30
Во вторник, 29 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 4575,12 млн руб.
Во вторник, 29 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 4575,12 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.28 августа 2017 года 15:30
Во вторник, 29 августа, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 79200,00 млн руб.
Во вторник, 29 августа, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 79200,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.28 августа 2017 года 15:23
Правительство утвердило федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. Соответствующее постановление подписано 25 августа 2017 года, сообщается на сайте кабинета министров. Целью программы заявлено "обеспечение стабильного роста... читать дальше
.28 августа 2017 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1022 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7932 руб. Минимальный курс евро составил 69,59 руб., максимальный -... читать дальше
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