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8 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 августа однодневные биржевые облигации серии КС-2-136 на 36 млрд 571,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Минкультуры РФ призвали не делать далеко идущих выводов о состоянии российской киноиндустрии на основании летних сборов. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что этим летом в российском прокате окупился лишь один отечественный фильм, комедия "Бабушка легкого поведения".... Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что этим летом в российском прокате окупился лишь один отечественный фильм, комедия "Бабушка легкого поведения".... читать дальше

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Возможность повышения минимальной цены на алкоголь требует тщательного межведомственного обсуждения, считают в Минздраве России. "Вопрос установления конкретных ставок на отдельные виды алкогольной продукции должен решаться в рамках межведомственного обсуждения,... "Вопрос установления конкретных ставок на отдельные виды алкогольной продукции должен решаться в рамках межведомственного обсуждения,... читать дальше

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Формирование среднего класса в развивающихся странах и смена уклада жизни привели к быстрому росту численности домашних питомцев, в первую очередь, кошек и собак, тогда как в развитых странах их популяция в последние годы меняется мало, пишет Financial Times. По данным... По данным... читать дальше

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К середине дня индекс ММВБ начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ повысился на 6,32 пункта (0,319%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1985,46 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1986,19 (+0,36%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок изменяются разнонаправленно. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:55 мск выросла на $0,24 (0,46%) - до $52,65 за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:55 мск выросла на $0,24 (0,46%) - до $52,65 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах... Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах... читать дальше

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Подразделение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по надзору за банковской деятельностью впервые оштрафовало банк за нарушение норматива краткосрочной ликвидности LCR, введенного после финансового кризиса в целях стабилизации отрасли. Штраф в размере 2,5 млн евро... Штраф в размере 2,5 млн евро... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,04/59,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 32 коп., Cредний курс продажи упал...

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В Мексиканском заливе из-за урагана "Харви" остановлено 22% добывающих мощностей, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на данные бюро по безопасности и охране окружающей среды министерства внутренних дел США. Этот показатель несколько снизился по сравнению с... Этот показатель несколько снизился по сравнению с... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 30 выпусков однодневных биржевых облигаций ВТБ серий КС-2-141 - КС-2-170 на общую сумму 2,25 трлн рублей, говорится в сообщении биржи. Объем каждого выпуска составляет 75 млрд рублей. Объем каждого выпуска составляет 75 млрд рублей. Выпускам присвоены номера... Выпускам присвоены номера... читать дальше

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По итогам 2-го квартала 2017 года чистая прибыль группы МТС по МСФО составила 14,7 млрд руб., увеличившись в 1,6 раза по сравнению с показателем 2-го квартала 2017 года (9,1 млрд руб.). Как говорится в сообщении компании, ключевым фактором роста чистой прибыли стало... Как говорится в сообщении компании, ключевым фактором роста чистой прибыли стало... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" по МСФО за январь-июнь 2017 года выросла в 2,8 раза в годовом сравнении, до 6,8 млрд руб., следует из сообщения компании. EBITDA стала выше в 2 раза и составила 17 млрд руб., выручка увеличилась на 17,4%, до 70 млрд руб. EBITDA стала выше в 2 раза и составила 17 млрд руб., выручка увеличилась на 17,4%, до 70 млрд руб. Операционная... Операционная... читать дальше

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Во вторник, 29 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 4575,12 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Во вторник, 29 августа, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 79200,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Правительство утвердило федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. Соответствующее постановление подписано 25 августа 2017 года, сообщается на сайте кабинета министров. Целью программы заявлено "обеспечение стабильного роста... Целью программы заявлено "обеспечение стабильного роста... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1022 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7932 руб. Минимальный курс евро составил 69,59 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 69,59 руб., максимальный -... читать дальше

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