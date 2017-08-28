28 августа 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
28 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Июль 2017
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Август 2017
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Июль 2017
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
28 августа 2017 года 16:47
8 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 августа однодневные биржевые облигации серии КС-2-136 на 36 млрд 571,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
.
28 августа 2017 года 16:39
Минкультуры РФ призвали не делать далеко идущих выводов о состоянии российской киноиндустрии на основании летних сборов.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что этим летом в российском прокате окупился лишь один отечественный фильм, комедия "Бабушка легкого поведения".... читать дальше
.
28 августа 2017 года 16:29
Возможность повышения минимальной цены на алкоголь требует тщательного межведомственного обсуждения, считают в Минздраве России.
"Вопрос установления конкретных ставок на отдельные виды алкогольной продукции должен решаться в рамках межведомственного обсуждения,... читать дальше
.
28 августа 2017 года 16:20
Формирование среднего класса в развивающихся странах и смена уклада жизни привели к быстрому росту численности домашних питомцев, в первую очередь, кошек и собак, тогда как в развитых странах их популяция в последние годы меняется мало, пишет Financial Times.
По данным... читать дальше
.
28 августа 2017 года 16:15
К середине дня индекс ММВБ начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ повысился на 6,32 пункта (0,319%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1985,46 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1986,19 (+0,36%) пункта, минимальное -... читать дальше
.
28 августа 2017 года 16:11
Цены на нефть эталонных марок изменяются разнонаправленно.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:55 мск выросла на $0,24 (0,46%) - до $52,65 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах... читать дальше
.
28 августа 2017 года 16:06
Подразделение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по надзору за банковской деятельностью впервые оштрафовало банк за нарушение норматива краткосрочной ликвидности LCR, введенного после финансового кризиса в целях стабилизации отрасли.
Штраф в размере 2,5 млн евро... читать дальше
.
28 августа 2017 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,04/59,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 32 коп., Cредний курс продажи упал...
.
28 августа 2017 года 15:55
В Мексиканском заливе из-за урагана "Харви" остановлено 22% добывающих мощностей, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на данные бюро по безопасности и охране окружающей среды министерства внутренних дел США.
Этот показатель несколько снизился по сравнению с... читать дальше
.
28 августа 2017 года 15:52
"Московская биржа" зарегистрировала 30 выпусков однодневных биржевых облигаций ВТБ серий КС-2-141 - КС-2-170 на общую сумму 2,25 трлн рублей, говорится в сообщении биржи.
Объем каждого выпуска составляет 75 млрд рублей.
Выпускам присвоены номера... читать дальше
.
28 августа 2017 года 15:43
По итогам 2-го квартала 2017 года чистая прибыль группы МТС по МСФО составила 14,7 млрд руб., увеличившись в 1,6 раза по сравнению с показателем 2-го квартала 2017 года (9,1 млрд руб.).
Как говорится в сообщении компании, ключевым фактором роста чистой прибыли стало... читать дальше
.
28 августа 2017 года 15:34
Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" по МСФО за январь-июнь 2017 года выросла в 2,8 раза в годовом сравнении, до 6,8 млрд руб., следует из сообщения компании.
EBITDA стала выше в 2 раза и составила 17 млрд руб., выручка увеличилась на 17,4%, до 70 млрд руб.
Операционная... читать дальше
.
28 августа 2017 года 15:30
Во вторник, 29 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 4575,12 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
.
28 августа 2017 года 15:30
Во вторник, 29 августа, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 79200,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
.
28 августа 2017 года 15:23
Правительство утвердило федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. Соответствующее постановление подписано 25 августа 2017 года, сообщается на сайте кабинета министров.
Целью программы заявлено "обеспечение стабильного роста... читать дальше
.
28 августа 2017 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1022 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7932 руб.
Минимальный курс евро составил 69,59 руб., максимальный -... читать дальше
.