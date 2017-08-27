ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,6995 руб.

27 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 августа, составляет 69,6995 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,39 коп.

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ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" ("ТНС энерго НН") заключило договор с Промсвязьбанком об открытии кредитной линии с лимитом 2 млрд рублей, говорится в документации, размещенной в системе "СПАРК-Маркетинг". Договор заключен по итогам закупки у единственного поставщика.... Договор заключен по итогам закупки у единственного поставщика.... читать дальше

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Связь-банк, дочерний банк ВЭБа, в 1 полугодии 2017 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 145 млн руб. против чистого убытка в 5 млрд руб. годом ранее, свидетельствует консолидированная отчетность кредитной организации. Чистые процентные доходы в отчетном периоде... Чистые процентные доходы в отчетном периоде... читать дальше

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АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) выкупило в рамках оферты 2 млн 947,489 тыс. облигаций 2-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска в обращении составляет 3 млрд рублей. Соответственно, "Уралвагонзавод" выкупил 98,24% выпуска данных... Объем выпуска в обращении составляет 3 млрд рублей. Соответственно, "Уралвагонзавод" выкупил 98,24% выпуска данных... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Газпром нефть" согласовал отчуждение АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" доли в размере 100% уставного капитала ООО "Ноябрьское", сообщила нефтяная компания. ООО "Ноябрьское" недавно было выведено из состава "Ноябрьскнефтегаза". ООО "Ноябрьское" недавно было выведено из состава "Ноябрьскнефтегаза". Ранее... Ранее... читать дальше

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Группа ПАО "Т Плюс" в июле заключила договор с ВБРР на открытие кредитной линии, следует из отчета компании по МСФО за I полугодие. Срок действия линии - три года, лимит - 15 млрд руб. Процентная ставка - переменная. Срок действия линии - три года, лимит - 15 млрд руб. Процентная ставка - переменная. Согласно отчетности, долгосрочные кредиты и... Согласно отчетности, долгосрочные кредиты и... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" рекомендовал акционерам принять решение о выплате промежуточных дивидендов по итогам 1 полугодия 2017 года из расчета 762,68 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. "ВСМПО-Ависма" выплачивала... "ВСМПО-Ависма" выплачивала... читать дальше

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Снаряды, разлетевшиеся в результате взрыва на складе боеприпасов в Азербайджане, попали в близлежащие жилые дома, сообщает местное информагентство "APA". "В результате попадания снарядов произошел пожар в нескольких жилых домах в поселке Гилязи Хызинского района. Пожарные... читать дальше

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Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на патрульных военных, совершенное в пятницу в Брюсселе. "Совершивший нападение в Брюсселе был одним из воинов "Исламского государства", - процитировали в... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 августа, составляет 69,6995 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,39 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 августа, составляет 59,1476 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,79 коп.

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Первый вице-президент Газпромбанка по промышленным проектам и бывший глава департамента инвестиций и строительства ПАО "Газпрома" Ярослав Голко в июле получил 50% ООО "Сфера", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс". Соответствующая запись в ЕГРЮЛ была внесена... Соответствующая запись в ЕГРЮЛ была внесена... читать дальше

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Более десяти человек задержаны на митинге в защиту свободного интернета в Москве, сообщил один из задержанных, член движения "Открытая Россия" Никита Сафронов. "Нас всего 11 человек, нас сейчас завозят на территорию ОВД Красносельского района. Задержали всех, кто в рамках... читать дальше

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На Новосибирской ТЭЦ-2 горит трансформатор, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник на станции. "Предварительно из-за короткого замыкания произошел хлопок, затем трансформатор загорелся", - сказал источник. По предварительным данным в результате инцидента никто не пострадал,...

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ОАО "Теплоэнерго" (Нижний Новгород) объявило запросы котировок для привлечения кредитных линий с общим лимитом 1 млрд рублей, говорится в закупочной документации компании на сайте госзакупок РФ. Компания планирует привлечь две кредитные линии с лимитом 500 млн рублей... Компания планирует привлечь две кредитные линии с лимитом 500 млн рублей... читать дальше

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Шведская нефтяная компания Petrosibir, которая имеет активы в России, по итогам 1 полугодия 2017 года получила 4 млн шведских крон прибыли ($0,12 в расчете на акцию) против убытка за аналогичный период прошлого года в 5 млн шведских крон ($0,15 в расчете на акцию), говорится в... читать дальше

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Страховые компании Грузии в январе-июне 2017 года собрали страховые премии на сумму 247,4 млн лари ($102,4 млн по текущему курсу - ИФ), что на 7,6% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года, говорится в сообщении Государственной службы надзора за... читать дальше

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