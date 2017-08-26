ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,1476 руб.

26 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 августа, составляет 59,1476 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,79 коп.

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В Техасе (США) более 211 тыс. человек оказались без электричества из-за удара мощнейшего урагана "Харви", сообщает в субботу CNN со ссылкой на Совет по надежности электроснабжения этого штата. Ранее сообщалось, что проблема затронула 104 тыс. человек. Степень мощности... Степень мощности... читать дальше

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"Русснефть" в 1 полугодии 2017 года сократила прибыль по МСФО в 2,9 раза - до 3,217 млрд руб., говорится в отчете компании. Компания поясняет, что такое сокращение прибыли год к году связано, прежде всего, с сокращением дохода от курсовых разниц на 10,2 млрд... Компания поясняет, что такое сокращение прибыли год к году связано, прежде всего, с сокращением дохода от курсовых разниц на 10,2 млрд... читать дальше

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АО "Открытие Холдинг" приобрело облигации структуры основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова. Как сообщила в пятницу компания "Регион-Инвест", "Открытие Холдинг" купил у нее облигации ООО "Диджитал Инвест" трех серий на общую сумму 13 млрд рублей. Как сообщила в пятницу компания "Регион-Инвест", "Открытие Холдинг" купил у нее облигации ООО "Диджитал Инвест" трех серий на общую сумму 13 млрд рублей. И... И... читать дальше

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Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Сапара Исакова премьер-министром, освободив от ранее занимаемой должности руководителя аппарата главы государства, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства. Сорокалетний С.Исаков был... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 августа, составляет 69,6995 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,39 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 августа, составляет 59,1476 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,79 коп.

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Индекс ММВБ стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 5,64 пункта (0,286%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1979,14 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 10,53 пункта... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 10,53 пункта... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23329,684 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 58,283 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 25 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8804 руб. Минимальный курс юаня составил 8,845 руб., максимальный - 8,8931... Минимальный курс юаня составил 8,845 руб., максимальный - 8,8931... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1134 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,0515 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 385 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,8144 руб. Минимальный курс евро составил 69,6375 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,6375 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ в пятницу завершил торги ростом индексов ММВБ и РТС. Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу в ожидании выступлений главы Федрезерва Джанет Йеллен и председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги на... Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу в ожидании выступлений главы Федрезерва Джанет Йеллен и председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги на... читать дальше

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Овощи в России продолжать дешеветь, считает министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. "Цены на овощи, естественно, будут снижаться с учетом уже урожая этого года. Мы прогнозируем снижение цен", - заявил министр журналистам в пятницу в Волгограде. "Цены на овощи, естественно, будут снижаться с учетом уже урожая этого года. Мы прогнозируем снижение цен", - заявил министр журналистам в пятницу в Волгограде. Овощи в... Овощи в... читать дальше

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Нехватка педагогов в РФ на сегодня не превышает 1%, заявила министр образования и науки России Ольга Васильева на педагогической конференции в Белгороде в пятницу. Она подчеркнула, что речь идет о цифре "в среднем по стране", так как во всех регионах "разные картины,... Она подчеркнула, что речь идет о цифре "в среднем по стране", так как во всех регионах "разные картины,... читать дальше

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Михаил Задорнов возвращается в правление банка ВТБ спустя почти три месяца после выхода из его состава. ВТБ в пятницу опубликовал повестку заседания набсовета, намеченного на 28 августа. В нее вошел вопрос об избрании члена правления ВТБ. Речь идет о руководителе ВТБ 24... ВТБ в пятницу опубликовал повестку заседания набсовета, намеченного на 28 августа. В нее вошел вопрос об избрании члена правления ВТБ. Речь идет о руководителе ВТБ 24... читать дальше

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Выручка российских "дочек" крупных зарубежных компаний в 2016 году выросла в среднем на 12%, свидетельствуют данные исследования, проведенного на основе выборки финансовых показателей в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс". Чистая прибыль этих компаний увеличилась на... читать дальше

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