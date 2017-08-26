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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,1476 руб.
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ЦБ повысил прогноз по годовому росту ВВП в 3-м квартале
ЦБ РФ повысил прогноз по годовому росту ВВП в 3-м квартале и по росту инвестиций. При этом регулятор не исключил, что рост ВВП в 2017 году может быть выше ранее ожидавшихся 1,3-1,8%
 
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26 августа 2017 года 08:56

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,1476 руб.

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26 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 августа, составляет 59,1476 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,79 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
26 августа 2017 года 11:28
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26 августа 2017 года 10:53
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"Русснефть" в 1 полугодии 2017 года сократила прибыль по МСФО в 2,9 раза - до 3,217 млрд руб., говорится в отчете компании.

Компания поясняет, что такое сокращение прибыли год к году связано, прежде всего, с сокращением дохода от курсовых разниц на 10,2 млрд...    читать дальше
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26 августа 2017 года 10:05
АО "Открытие Холдинг" приобрело облигации структуры основного владельца Бинбанка на 13 млрд рублей
АО "Открытие Холдинг" приобрело облигации структуры основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова.

Как сообщила в пятницу компания "Регион-Инвест", "Открытие Холдинг" купил у нее облигации ООО "Диджитал Инвест" трех серий на общую сумму 13 млрд рублей.

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26 августа 2017 года 09:03
Президент Киргизии назначил С.Исакова премьер-министром
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Сапара Исакова премьер-министром, освободив от ранее занимаемой должности руководителя аппарата главы государства, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства. Сорокалетний С.Исаков был...    читать дальше
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26 августа 2017 года 08:56
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,6995 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 августа, составляет 69,6995 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,39 коп.
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26 августа 2017 года 08:56
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,1476 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 августа, составляет 59,1476 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,79 коп.
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25 августа 2017 года 19:52
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 25 августа растет
Индекс ММВБ стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 5,64 пункта (0,286%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1979,14 пункта.

Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 10,53 пункта...    читать дальше
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25 августа 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 августа выросла на 0,25% и составила 23329,684 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23329,684 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 58,283 млрд руб., или на...
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25 августа 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8804 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 25 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8804 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,845 руб., максимальный - 8,8931...    читать дальше
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25 августа 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 59,0515 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1134 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,0515 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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25 августа 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,8144 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 385 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,8144 руб.

Минимальный курс евро составил 69,6375 руб.,...    читать дальше
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25 августа 2017 года 19:00
Индекс ММВБ вырос на 0,3%, РТС - на 1%
Рынок акций РФ в пятницу завершил торги ростом индексов ММВБ и РТС.

Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу в ожидании выступлений главы Федрезерва Джанет Йеллен и председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги на...    читать дальше
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25 августа 2017 года 18:53
Ткачев: цены на овощи продолжат снижаться
Овощи в России продолжать дешеветь, считает министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"Цены на овощи, естественно, будут снижаться с учетом уже урожая этого года. Мы прогнозируем снижение цен", - заявил министр журналистам в пятницу в Волгограде.

Овощи в...    читать дальше
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25 августа 2017 года 18:42
Дефицит учителей снизился в 1,5 раза
Нехватка педагогов в РФ на сегодня не превышает 1%, заявила министр образования и науки России Ольга Васильева на педагогической конференции в Белгороде в пятницу.

Она подчеркнула, что речь идет о цифре "в среднем по стране", так как во всех регионах "разные картины,...    читать дальше
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25 августа 2017 года 18:29
Задорнов возвращается в правление ВТБ
Михаил Задорнов возвращается в правление банка ВТБ спустя почти три месяца после выхода из его состава.

ВТБ в пятницу опубликовал повестку заседания набсовета, намеченного на 28 августа. В нее вошел вопрос об избрании члена правления ВТБ. Речь идет о руководителе ВТБ 24...    читать дальше
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25 августа 2017 года 18:14
Выручка российских "дочек" крупных зарубежных компаний в 2016 году выросла в среднем на 12%
Выручка российских "дочек" крупных зарубежных компаний в 2016 году выросла в среднем на 12%, свидетельствуют данные исследования, проведенного на основе выборки финансовых показателей в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс". Чистая прибыль этих компаний увеличилась на...    читать дальше
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