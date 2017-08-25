Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8804 руб.

25 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 25 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8804 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,845 руб., максимальный - 8,8931 руб. Была заключена 71 сделка. Объем торгов составил 245,46 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,8563 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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