Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,1005 руб.

25 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 440 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,1005 руб.

Минимальный курс доллара США составил 58,9025 руб., максимальный - 59,19 руб. Было заключено 10825 сделок. Объем торгов составил 56791,61 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,9375 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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