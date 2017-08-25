Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

25 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 28.08 по 03.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23329,684 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 58,283 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 25 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8804 руб. Минимальный курс юаня составил 8,845 руб., максимальный - 8,8931... Минимальный курс юаня составил 8,845 руб., максимальный - 8,8931... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1134 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,0515 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 385 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,8144 руб. Минимальный курс евро составил 69,6375 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,6375 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ в пятницу завершил торги ростом индексов ММВБ и РТС. Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу в ожидании выступлений главы Федрезерва Джанет Йеллен и председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги на... Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу в ожидании выступлений главы Федрезерва Джанет Йеллен и председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги на... читать дальше

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Овощи в России продолжать дешеветь, считает министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. "Цены на овощи, естественно, будут снижаться с учетом уже урожая этого года. Мы прогнозируем снижение цен", - заявил министр журналистам в пятницу в Волгограде. "Цены на овощи, естественно, будут снижаться с учетом уже урожая этого года. Мы прогнозируем снижение цен", - заявил министр журналистам в пятницу в Волгограде. Овощи в... Овощи в... читать дальше

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Нехватка педагогов в РФ на сегодня не превышает 1%, заявила министр образования и науки России Ольга Васильева на педагогической конференции в Белгороде в пятницу. Она подчеркнула, что речь идет о цифре "в среднем по стране", так как во всех регионах "разные картины,... Она подчеркнула, что речь идет о цифре "в среднем по стране", так как во всех регионах "разные картины,... читать дальше

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Михаил Задорнов возвращается в правление банка ВТБ спустя почти три месяца после выхода из его состава. ВТБ в пятницу опубликовал повестку заседания набсовета, намеченного на 28 августа. В нее вошел вопрос об избрании члена правления ВТБ. Речь идет о руководителе ВТБ 24... ВТБ в пятницу опубликовал повестку заседания набсовета, намеченного на 28 августа. В нее вошел вопрос об избрании члена правления ВТБ. Речь идет о руководителе ВТБ 24... читать дальше

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Выручка российских "дочек" крупных зарубежных компаний в 2016 году выросла в среднем на 12%, свидетельствуют данные исследования, проведенного на основе выборки финансовых показателей в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс". Чистая прибыль этих компаний увеличилась на... читать дальше

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Чешский автопроизводитель Skoda (входит в немецкий концерн Volkswagen) в I квартале 2018 г. запустит производство внедорожника Kodiaq на мощностях группы "ГАЗ" в Нижнем Новгороде, сообщила Skoda. Первый семейный внедорожник марки будет выпускаться в Нижнем Новгороде... Первый семейный внедорожник марки будет выпускаться в Нижнем Новгороде... читать дальше

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Министерство финансов республики Коми 28 августа с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии 35014 в рамках доразмещения на сумму 4 млрд 983,5 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Ориентир цены доразмещения - 100% от... Ориентир цены доразмещения - 100% от... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в пятницу и сокращает снижение с начала недели на опасениях, что приближающийся к Техасу ураган "Харви" приведет к перебоям с поставками нефти и нефтепродуктов. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской... Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской... читать дальше

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Объем зарубежных посылок, прошедших через "Почту России", за последние четыре года увеличился как минимум в 10 раз, сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров. "Международные потоки почты работают сегодня не в том направлении, как нам хотелось бы. Мы видим десяти-,... "Международные потоки почты работают сегодня не в том направлении, как нам хотелось бы. Мы видим десяти-,... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ООО "ОВК Финанс" (SPV-компания группы "Объединенная вагонная компания") серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен номер 4B02-02-36430-R-001P. С 25-го августа бумаги... Выпуску присвоен номер 4B02-02-36430-R-001P. С 25-го августа бумаги... читать дальше

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АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) выкупило в рамках оферты 2 млн 947,489 тыс. облигаций 2-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска в обращении составляет 3 млрд рублей. Соответственно, "Уралвагонзавод" выкупил 98,24% выпуска данных... Объем выпуска в обращении составляет 3 млрд рублей. Соответственно, "Уралвагонзавод" выкупил 98,24% выпуска данных... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 440 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,1005 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,9025 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 58,9025 руб.,... читать дальше

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