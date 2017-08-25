25 августа 2017 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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25 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 28.08 по 03.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|28.08.2017
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Июль 2017
|28.08.2017
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Август 2017
|28.08.2017
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Июль 2017
|29.08.2017
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Август 2017
|29.08.2017
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Июль 2017
|29.08.2017
|09:45
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП Франции
|II квартал 2017
|29.08.2017
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Июль 2017
|29.08.2017
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Июнь 2017
|29.08.2017
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Август 2017
|30.08.2017
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Июль 2017
|30.08.2017
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Август 2017
|30.08.2017
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Август 2017
|30.08.2017
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Август 2017
|30.08.2017
|15:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|II квартал 2017
|30.08.2017
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 19 по 25 августа
|31.08.2017
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Август 2017
|31.08.2017
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Июль 2017
|31.08.2017
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Август 2017
|31.08.2017
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Июль 2017
|31.08.2017
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Июль 2017
|31.08.2017
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Август 2017
|31.08.2017
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Август 2017
|31.08.2017
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 20 по 26 августа
|31.08.2017
|15:30
|Изменение ВВП Канады
|II квартал 2017
|31.08.2017
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Июль 2017
|31.08.2017
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Июнь 2017
|31.08.2017
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 13 по 19 августа
|31.08.2017
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Август 2017
|01.09.2017
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Август 2017
|01.09.2017
|11:00
|Изменение ВВП Италии
|II квартал 2017
|01.09.2017
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Август 2017
|01.09.2017
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Август 2017
|01.09.2017
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Август 2017
|01.09.2017
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Июль 2017
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