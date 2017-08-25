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25 августа 2017 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,691 руб.

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25 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 390 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,691 руб.

Минимальный курс евро составил 69,54 руб., максимальный - 69,885 руб. Было заключено 3316 сделок. Объем торгов составил 19802,85 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,85 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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