Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1928,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1179,87 млрд руб.

25 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 августа составили по Российской Федерации 1928,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1655,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1992,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1723,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 августа составили 1179,87 млрд руб. против 1218,92843 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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