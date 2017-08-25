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Чистая прибыль малазийской нефтяной госкомпании Petroliam Nasional Bhd. (Petronas) во втором квартале 2017 года выросла в 4,2 раза - до 7,06 млрд ринггитов ($1,65 млрд) с 1,68 млрд ринггитов за тот же период 2016 года. Значительный рост показателя объясняется... Значительный рост показателя объясняется... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 173 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,1476 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, увеличился на 0,79 коп. - до 59,1476 руб.... читать дальше

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ПАО "ФСК ЕЭС" определило ставку 18-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 4,9% годовых, говорится в сообщениях эмитента. Размер выплаты на одну облигацию каждой серии номиналом 1 тыс. рублей при погашении этого купона составит 12,22 рубля. Размер выплаты на одну облигацию каждой серии номиналом 1 тыс. рублей при погашении этого купона составит 12,22 рубля. "ФСК ЕЭС"... "ФСК ЕЭС"... читать дальше

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ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-05 объемом $170 млн на уровне 4,9% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Ставка соответствует доходности к погашению через 7... Ставка соответствует доходности к погашению через 7... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы растут в пятницу второй день подряд вслед за акциями сырьевых компаний. Участники рынка ждут новостей из Джексон-Хоула, где в 17:00 мск в пятницу выступит председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, а в 22:00 - глава... Участники рынка ждут новостей из Джексон-Хоула, где в 17:00 мск в пятницу выступит председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, а в 22:00 - глава... читать дальше

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На юго-западе Москвы подобрано 38 стартовых площадок для программы реновации жилья, заявил журналистам в пятницу первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергей Сущенко. "В программу реновации в Юго-Западном округе попало 517 домов... "В программу реновации в Юго-Западном округе попало 517 домов... читать дальше

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В пятницу ритейлер "Магнит" опубликовал аудированную финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие. В соответствии с ревьюированными данными, некоторые показатели несущественно отличаются от данных управленческого учета, которые компания раскрыла 21 июля. Чистая... Чистая... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 18 августа составил 9 трлн 394,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 11 августа денежная база в России равнялась 9 трлн 337,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,61%, или на 57,3 млрд... На 11 августа денежная база в России равнялась 9 трлн 337,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,61%, или на 57,3 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8801 руб. Минимальный курс юаня составил 8,875 руб., максимальный - 8,889... Минимальный курс юаня составил 8,875 руб., максимальный - 8,889... читать дальше

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ПАО "Распадская" в 1-м полугодии 2017 года получило чистую прибыль по МСФО в размере $168 млн, говорится в отчете компании. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($49 млн) показатель вырос в 3,4 раза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($49 млн) показатель вырос в 3,4 раза. Выручка увеличилась в 2,3 раза, до $439 млн, в... Выручка увеличилась в 2,3 раза, до $439 млн, в... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 21 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,1628... читать дальше

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Центральный окружной суд Сеула в пятницу признал вице-президента и фактического главу Samsung Electronics Co. Ли Джэёна виновным во взяточничестве, хищении средств и даче ложных показаний и приговорил его к тюремному заключению сроком на пять лет, сообщает... читать дальше

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Производственные мощности "Уралвагонзавода" (УВЗ) не будут разделены на гражданский и военный заводы, заявил генеральный директор научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов. "Честно говоря, кроме как полной чушью я это назвать не могу. Впервые... "Честно говоря, кроме как полной чушью я это назвать не могу. Впервые... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 155 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,1494... читать дальше

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Доллар торгуется вблизи вчерашнего закрытия, евро дешевеет в начале торгов на "Московской бирже". Рубль растет к бивалютной корзине, поддержанный дорожающей нефтью. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах... читать дальше

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