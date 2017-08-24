Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,1445 руб.

24 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 170 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,1445 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,05 руб., максимальный - 59,26 руб. Было заключено 9673 сделки. Объем торгов составил 48535,76 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,1975 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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