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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 25 августа в размере 69,7434 руб.
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24 августа 2017 года 13:43

ЦБ РФ установил курс евро с 25 августа в размере 69,7434 руб.

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24 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 августа, составляет 69,7434 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,15 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
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Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 14,98 пункта (0,765%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1973,5 пункта.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 23271,401 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 77,766 млрд руб., или на...
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24 августа 2017 года 19:15
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 352 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,1634 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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24 августа 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,883 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 94 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,883 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,8763 руб., максимальный - 8,8967...    читать дальше
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24 августа 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,7692 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 437 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7692 руб.

Минимальный курс евро составил 69,64 руб.,...    читать дальше
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24 августа 2017 года 18:56
Индекс ММВБ вырос на 0,8%, индекс РТС - на 0,5%
Рынок акций РФ в четверг превысил 1970 пунктов по индексу ММВБ (максимум за 2 недели) на фоне подъема индексов в Европе в ожидании стартующего симпозиума представителей мировых центробанков и экономистов в американском городе Джексон-Хоул.

Рынки акций Азии закрылись...    читать дальше
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24 августа 2017 года 18:43
Россияне увеличили траты в Европе в июле на 32%
Объем продаж в системе беспошлинной торговли в Европе вырос в июле 2017 года на 13% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а траты российских туристов подскочили на 32%, свидетельствуют данные компании Global Blue.

Также в июле заметно выросли траты туристов из...    читать дальше
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24 августа 2017 года 18:35
Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в июле вырос на 31,5%, за 7 месяцев - на 37,7%
Пассажиропоток московского аэропорта "Внуково" в июле 2017 года составил 2,09 млн человек, что на 31,5% превышает результат аналогичного периода прошлого года, сообщил оператор аэропорта.

Как отмечается в сообщении, аэропорт "Внуково" впервые в истории обслужил в июле...    читать дальше
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24 августа 2017 года 18:26
Цены на нефть снижаются
Нефть перешла к активному снижению в ходе торгов в четверг из-за роста нефтедобычи в США и укрепления доллара.

Накануне цены на нефть завершили торги существенным ростом на данных министерства энергетики США о снижении запасов нефти (снижение совпало с прогнозами рынка)...    читать дальше
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24 августа 2017 года 18:19
Чистый приток мигрантов в Великобританию сократился в год Brexit почти на четверть
Чистый приток мигрантов в Великобританию за 12 месяцев, завершившихся 31 марта 2017 года, сократился на 81 тыс. (почти на четверть) и составил 246 тыс. человек, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Чистый приток мигрантов в...    читать дальше
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24 августа 2017 года 18:10
В 1-м полугодии переводы физлиц из РФ выросли на 13% - ЦБ
Объем денежных средств, переведенных из РФ за рубеж физлицами через платежные системы, в первом полугодии 2017 года составил $3,577 млрд, что на 13% больше, чем в первом полугодии 2016 года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ.

В том числе переводы в страны дальнего...    читать дальше
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24 августа 2017 года 18:01
Бразилия объявила о планах по приватизации активов на $14 млрд
Бразильское правительство обнародовало план по приватизации различных активов на сумму 44 млрд бразильских реалов ($14 млрд) с целью либерализации экономики и привлечения средств на покрытие дефицита бюджета, пишет Financial Times.

В список активов входят месторождения...    читать дальше
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24 августа 2017 года 17:53
Максимальные ставки по вкладам в банках топ-10 выросли во 2-й декаде августа до 7,54%
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, во 2-й декаде августа 2017 года...    читать дальше
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24 августа 2017 года 17:45
BofA-ML повысил прогноз роста ВВП РФ и снизил прогноз инфляции на текущий год
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогноз роста российского ВВП в 2017 году с 1,1% до 1,8% после сильных результатов за 2-й квартал текущего года, сообщается в обзоре экономиста инвестбанка по РФ и СНГ Владимира Осаковского.

Кроме того, аналитики...    читать дальше
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24 августа 2017 года 17:37
В 2017 году в развитие угольной промышленности в РФ будут вложены 90 млрд руб. - Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что 90 млрд рублей будут вложены в развитие угольной промышленности в этом году.

"Огромные по объему и разнообразию запасы природных ископаемых, которыми обладает наша страна, исторически определили ее место как ведущей...    читать дальше
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24 августа 2017 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,1445 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 170 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,1445 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,05 руб.,...    читать дальше
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