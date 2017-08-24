Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -464,2 млрд руб.

24 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 августа по данным на начало операционного дня выросло до -464,2 млрд руб.

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Продажи новых иномарок в России в первом полугодии 2017 г. выросли на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составили 535 тыс. штук, свидетельствует статистика "АльфаСтрахование". Продажи новых авто российского производства выросли по сравнению с прошлым... Продажи новых авто российского производства выросли по сравнению с прошлым... читать дальше

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Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ повысился на 6,88 пункта (0,351%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1965,4 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1966,65 (+0,42%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Компании инвестируют в геологоразведочные работы на российском шельфе в 2017 году 45 млрд рублей, сообщил заместитель главы Роснедр Орест Каспаров на пресс-конференции. "Инвестиции в этого году в геологоразведку на шельфе составят 45 млрд рублей. То есть компании... "Инвестиции в этого году в геологоразведку на шельфе составят 45 млрд рублей. То есть компании...

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Минимальное значение за месяц (с 25 июля по 24 августа) - 59,712 руб. за доллар, максимальное значение - 61,3199 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 0,98 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,97/59,43 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 4 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,57/59,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 69,14/70,38 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 17 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Чистая прибыль ПАО "Ленэнерго" по МСФО в 1-м полугодии 2017 года увеличилась на 30,5% -до 4,827 млрд рублей по сравнению с 3,699 млрд рублей в январе-июне прошлого года. Как говорится в сообщении компании, на положительную динамику финансового результата за первое полугодие... читать дальше

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Министерство финансов республики Марий Эл снизило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35008 объемом 2 млрд рублей до 8,8-9,0% годовых с 9,0-9,3% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Новый ориентир соответствует доходности к погашению через... Новый ориентир соответствует доходности к погашению через... читать дальше

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В первом полугодии 2017 года турпоток из России в Монако вырос на 18,5% (год к году), сообщает управление по туризму и конгрессам Монако. "Количество забронированных туристами из России ночей в первом полугодии 2017 года составило 18,6 тыс., что на 18,5% больше, чем за... "Количество забронированных туристами из России ночей в первом полугодии 2017 года составило 18,6 тыс., что на 18,5% больше, чем за... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в четверг, при этом британский FTSE 100 демонстрирует рекордные темпы роста среди фондовых рынков крупнейших экономик Европы благодаря ослаблению курса фунта стерлингов. Фунт дешевеет после публикации пересмотренных... Фунт дешевеет после публикации пересмотренных... читать дальше

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За прошедший год средний размер микрозайма ("займа до зарплаты") вырос во всех возрастных категориях заемщиков. При этом самая высокая динамика роста была продемонстрирована в возрастной группе заемщиков от 25 до 29 лет – на 11,5%. Здесь средний размер микрозайма во 2 квартале... читать дальше

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Официальный Берлин не изменит свой курс в отношении Москвы после выборов в бундестаг, которые пройдут 24 сентября, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, вице-президент общества "Россия - Германия" Владислав Белов. По егомнению, одним из... читать дальше

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Мониторинговый комитет стран ОПЕК и не-ОПЕК по выполнению соглашения о сокращении добычи снова хочет вызвать на встречу представителей Нигерии и Ливии, говорится в сообщении картеля. Министерская встреча мониторингового комитета состоится 22 сентября в Вене, ей будет... Министерская встреча мониторингового комитета состоится 22 сентября в Вене, ей будет... читать дальше

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Рост ВВП Великобритании во втором квартале 2017 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами составил 0,3%, свидетельствуют пересмотренные данные Национального статистического управления (ONS). В годовом выражении экономика поднялась на 1,7%. Показатели совпали как с... Показатели совпали как с... читать дальше

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4 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 августа однодневные биржевые облигации серии КС-2-134 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9771% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,36%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,36%... читать дальше

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