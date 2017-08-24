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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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В июле рост промпроизводства в России замедлился до 1,1%
Рост промпроизводства в июле замедлился до 1,1% с 3,5% в июне, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась в три раза слабее прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 3,4%
 
Чартеры не полетят на курорты страны пирамид
Авиасообщение между Россией и египетскими курортами не будет возобновлено в 2017 году, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах. По их словам, Москва пока не уверена в безопасности египетских аэропортов....
 
Минфин задумал реформу гранильной отрасли
Минфин подготовил "дорожную карту" развития алмазно-бриллиантовой отрасли, которая может стать одной из крупнейших реформ в ее истории, пишет "Коммерсантъ". Речь, в частности, идет о серьезном смягчении госрегулирования и снижении налоговой нагрузки...
 
Свадебный бум поднял производство золотых украшений
В России выросло производство ювелирных украшений. По различным данным, увеличение составило от 12% до 15%. Среди причин специалисты назвали укрепление рубля в начале года, сокращение экспорта, подорожание изделий из золота за рубежом, а также рост...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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24 августа 2017 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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24 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции Август 2017
11:30 Пересмотренная предварительная оценка ВВП Великобритании II квартал 2017
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 13 по 19 августа
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 06 по 12 августа
17:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США Июль 2017
19:00 Данные о безработице во Франции Июль 2017

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
24 августа 2017 года 13:16
Продажи иномарок в 1-м полугодии выросли на 6,6%, российских автомобилей - на 7,8% - "АльфаСтрахование"
Продажи новых иномарок в России в первом полугодии 2017 г. выросли на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составили 535 тыс. штук, свидетельствует статистика "АльфаСтрахование".

Продажи новых авто российского производства выросли по сравнению с прошлым...    читать дальше
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24 августа 2017 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 24 августа растет
Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ повысился на 6,88 пункта (0,351%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1965,4 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1966,65 (+0,42%) пункта, минимальное -...    читать дальше
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24 августа 2017 года 13:07
В этом году инвестиции компаний в геологоразведку на шельфе РФ достигнут 45 млрд руб.
Компании инвестируют в геологоразведочные работы на российском шельфе в 2017 году 45 млрд рублей, сообщил заместитель главы Роснедр Орест Каспаров на пресс-конференции.

"Инвестиции в этого году в геологоразведку на шельфе составят 45 млрд рублей. То есть компании...
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24 августа 2017 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 59,712 руб.
Минимальное значение за месяц (с 25 июля по 24 августа) - 59,712 руб. за доллар, максимальное значение - 61,3199 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 0,98 руб.

Это автоматическое сообщение.
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24 августа 2017 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 24 августа средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 58,97/59,43 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,97/59,43 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 4 коп., средний...
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24 августа 2017 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 58,57/59,71 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,57/59,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи...
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24 августа 2017 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 69,14/70,38 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 69,14/70,38 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 17 коп., Cредний курс продажи упал на...
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24 августа 2017 года 12:56
Чистая прибыль "Ленэнерго" по МСФО в 1-м полугодии выросла на 30,5%
Чистая прибыль ПАО "Ленэнерго" по МСФО в 1-м полугодии 2017 года увеличилась на 30,5% -до 4,827 млрд рублей по сравнению с 3,699 млрд рублей в январе-июне прошлого года. Как говорится в сообщении компании, на положительную динамику финансового результата за первое полугодие...    читать дальше
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24 августа 2017 года 12:51
Марий Эл снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 2 млрд рублей до 8,8-9,0%
Министерство финансов республики Марий Эл снизило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35008 объемом 2 млрд рублей до 8,8-9,0% годовых с 9,0-9,3% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Новый ориентир соответствует доходности к погашению через...    читать дальше
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24 августа 2017 года 12:45
Россияне вновь потянулись на отдых в Монако
В первом полугодии 2017 года турпоток из России в Монако вырос на 18,5% (год к году), сообщает управление по туризму и конгрессам Монако.

"Количество забронированных туристами из России ночей в первом полугодии 2017 года составило 18,6 тыс., что на 18,5% больше, чем за...    читать дальше
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24 августа 2017 года 12:34
Европейские рынки акций торгуются в плюсе
Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в четверг, при этом британский FTSE 100 демонстрирует рекордные темпы роста среди фондовых рынков крупнейших экономик Европы благодаря ослаблению курса фунта стерлингов.

Фунт дешевеет после публикации пересмотренных...    читать дальше
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24 августа 2017 года 12:28
Россияне стали больше занимать до зарплаты
За прошедший год средний размер микрозайма ("займа до зарплаты") вырос во всех возрастных категориях заемщиков. При этом самая высокая динамика роста была продемонстрирована в возрастной группе заемщиков от 25 до 29 лет – на 11,5%. Здесь средний размер микрозайма во 2 квартале...    читать дальше
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24 августа 2017 года 12:19
После выборов в бундестаг изменений в российско-германских отношениях не произойдет - эксперт
Официальный Берлин не изменит свой курс в отношении Москвы после выборов в бундестаг, которые пройдут 24 сентября, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, вице-президент общества "Россия - Германия" Владислав Белов. По егомнению, одним из...    читать дальше
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24 августа 2017 года 12:10
Мониторинговый комитет ОПЕК+ намерен провести встречу с Нигерией и Ливией по сокращению добычи
Мониторинговый комитет стран ОПЕК и не-ОПЕК по выполнению соглашения о сокращении добычи снова хочет вызвать на встречу представителей Нигерии и Ливии, говорится в сообщении картеля.

Министерская встреча мониторингового комитета состоится 22 сентября в Вене, ей будет...    читать дальше
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24 августа 2017 года 12:01
Квартальная оценка роста ВВП Великобритании подтверждена на уровне 0,3%
Рост ВВП Великобритании во втором квартале 2017 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами составил 0,3%, свидетельствуют пересмотренные данные Национального статистического управления (ONS). В годовом выражении экономика поднялась на 1,7%.

Показатели совпали как с...    читать дальше
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24 августа 2017 года 11:59
ВТБ разместит 24 августа однодневные бонды серии КС-2-134 на 75 млрд руб. по цене 99,9771% от номинала
4 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 августа однодневные биржевые облигации серии КС-2-134 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9771% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,36%...    читать дальше
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