24 августа 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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24 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Август 2017
|11:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП Великобритании
|II квартал 2017
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 13 по 19 августа
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 06 по 12 августа
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Июль 2017
|19:00
|Данные о безработице во Франции
|Июль 2017
Это автоматическое сообщение.
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24 августа 2017 года 13:16
Продажи новых иномарок в России в первом полугодии 2017 г. выросли на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составили 535 тыс. штук, свидетельствует статистика "АльфаСтрахование".
Продажи новых авто российского производства выросли по сравнению с прошлым... читать дальше
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24 августа 2017 года 13:15
Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ повысился на 6,88 пункта (0,351%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1965,4 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1966,65 (+0,42%) пункта, минимальное -... читать дальше
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24 августа 2017 года 13:07
Компании инвестируют в геологоразведочные работы на российском шельфе в 2017 году 45 млрд рублей, сообщил заместитель главы Роснедр Орест Каспаров на пресс-конференции.
"Инвестиции в этого году в геологоразведку на шельфе составят 45 млрд рублей. То есть компании...
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24 августа 2017 года 13:05
Минимальное значение за месяц (с 25 июля по 24 августа) - 59,712 руб. за доллар, максимальное значение - 61,3199 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 0,98 руб.
Это автоматическое сообщение.
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24 августа 2017 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,97/59,43 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 4 коп., средний...
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24 августа 2017 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,57/59,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи...
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24 августа 2017 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 69,14/70,38 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 17 коп., Cредний курс продажи упал на...
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24 августа 2017 года 12:56
Чистая прибыль ПАО "Ленэнерго" по МСФО в 1-м полугодии 2017 года увеличилась на 30,5% -до 4,827 млрд рублей по сравнению с 3,699 млрд рублей в январе-июне прошлого года. Как говорится в сообщении компании, на положительную динамику финансового результата за первое полугодие... читать дальше
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24 августа 2017 года 12:51
Министерство финансов республики Марий Эл снизило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35008 объемом 2 млрд рублей до 8,8-9,0% годовых с 9,0-9,3% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.
Новый ориентир соответствует доходности к погашению через... читать дальше
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24 августа 2017 года 12:45
В первом полугодии 2017 года турпоток из России в Монако вырос на 18,5% (год к году), сообщает управление по туризму и конгрессам Монако.
"Количество забронированных туристами из России ночей в первом полугодии 2017 года составило 18,6 тыс., что на 18,5% больше, чем за... читать дальше
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24 августа 2017 года 12:34
Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в четверг, при этом британский FTSE 100 демонстрирует рекордные темпы роста среди фондовых рынков крупнейших экономик Европы благодаря ослаблению курса фунта стерлингов.
Фунт дешевеет после публикации пересмотренных... читать дальше
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24 августа 2017 года 12:28
За прошедший год средний размер микрозайма ("займа до зарплаты") вырос во всех возрастных категориях заемщиков. При этом самая высокая динамика роста была продемонстрирована в возрастной группе заемщиков от 25 до 29 лет – на 11,5%. Здесь средний размер микрозайма во 2 квартале... читать дальше
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24 августа 2017 года 12:19
Официальный Берлин не изменит свой курс в отношении Москвы после выборов в бундестаг, которые пройдут 24 сентября, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, вице-президент общества "Россия - Германия" Владислав Белов. По егомнению, одним из... читать дальше
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24 августа 2017 года 12:10
Мониторинговый комитет стран ОПЕК и не-ОПЕК по выполнению соглашения о сокращении добычи снова хочет вызвать на встречу представителей Нигерии и Ливии, говорится в сообщении картеля.
Министерская встреча мониторингового комитета состоится 22 сентября в Вене, ей будет... читать дальше
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24 августа 2017 года 12:01
Рост ВВП Великобритании во втором квартале 2017 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами составил 0,3%, свидетельствуют пересмотренные данные Национального статистического управления (ONS). В годовом выражении экономика поднялась на 1,7%.
Показатели совпали как с... читать дальше
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24 августа 2017 года 11:59
4 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 августа однодневные биржевые облигации серии КС-2-134 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9771% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,36%... читать дальше
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