Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,1275 руб.

23 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 840 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,1275 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,0625 руб., максимальный - 59,24 руб. Было заключено 10200 сделок. Объем торгов составил 51852,79 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,1125 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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