Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,8678 руб.

23 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 103 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8678 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,855 руб., максимальный - 8,8715 руб. Была заключена 31 сделка. Объем торгов составил 79,65 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,865 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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