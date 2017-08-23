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ООО "Тверская концессионная компания" (ТКК) допустило техдефолт по выплате 1-го купонного дохода в объеме 977,5 млн рублей по облигациям 1-й серии объемом 8,5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Причиной дефолта называется отсутствие у компании достаточных... Причиной дефолта называется отсутствие у компании достаточных... читать дальше

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Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сингапуром может быть заключено в 2018 году, с Ираном переговоры также близки к завершению, хотя идут не гладко. "Если мы сейчас начнем вот эту фазу достаточно легко, посмотрим... "Если мы сейчас начнем вот эту фазу достаточно легко, посмотрим... читать дальше

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Цены нефти эталонных марок умеренное повышаются в ходе торгов в среду на данных о снижения запасов топлива в Штатах по итогам прошлой недели. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:41 мск в среду выросла на $0,1 - до $51,97... Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:41 мск в среду выросла на $0,1 - до $51,97... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "МОЭСК" по МСФО в I полугодии 2017 года выросла в полтора раза в сравнении с показателем января-июня 2016 года, составив 2,87 млрд руб., следует из отчета компании. В частности, во втором квартале (апрель-июнь) компания получила прибыль в 200,4 млн... В частности, во втором квартале (апрель-июнь) компания получила прибыль в 200,4 млн... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3327 тыс. баррелей - до 463,165 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1223 тыс. баррелей и составили 229,902 млн баррелей,... Товарные запасы бензина сократились на 1223 тыс. баррелей и составили 229,902 млн баррелей,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 840 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,1275 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,0625 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 59,0625 руб.,... читать дальше

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Национальный банк Белоруссии с 13 сентября снижает ставку рефинансирования с 12% до 11,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. "Правление Национального банка приняло решение о снижении с 13 сентября 2017 года ставки рефинансирования с 12 до 11,5 годовых и ставок... "Правление Национального банка приняло решение о снижении с 13 сентября 2017 года ставки рефинансирования с 12 до 11,5 годовых и ставок...

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ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) снизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-05 объемом $170 млн до 4,85-5,10% годовых с 4,90-5,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Новый ориентир соответствует... Новый ориентир соответствует... читать дальше

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Фондовые индексы США начали торги в среду сильным снижением. Драйвером снижения стали негативные внутренние новости, сообщает MarketWatch. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:05 мск уменьшился на 0,31% - до 21832,02 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:05 мск уменьшился на 0,31% - до 21832,02 пункта. Standard & Poor's... Standard & Poor's... читать дальше

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В июле 2017 года продажи новых домов в США упали на 9,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до 571 тыс. домов в годовом исчислении, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Июльский показатель стал самым низким с января этого года. Июльский показатель стал самым низким с января этого года. Между тем в... Между тем в... читать дальше

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осковская биржа" начала тестирование автоматизированного "конструктора" подготовки текста решения о выпуске биржевых облигаций, говорится в сообщении биржи. "Конструктор" учитывает пожелания клиентов в части параметров возможных выпусков биржевых облигаций. "Конструктор" учитывает пожелания клиентов в части параметров возможных выпусков биржевых облигаций. Новый... Новый... читать дальше

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В январе-мае 2017 года в России было произведено 88,92 тонны золота, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы. В годовом сравнении показатель производства золота вырос на 3% (86,72 тонны). В годовом сравнении показатель производства золота вырос на 3% (86,72 тонны). В том числе производство... В том числе производство... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26221 с погашением 23 марта 2033 года составила 98,3903% от номинала, что соответствует доходности 8,03% годовых, говорится в сообщении... читать дальше

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По оценке Внешэкономбанка, рост ВВП РФ в июле 2017 года замедлился до 2,0% (год к году) после 2,7% в июне и 3,1% в мае, говорится в обзоре ВЭБа. Как отмечается в обзоре банка, торможение экономического роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года связано... Как отмечается в обзоре банка, торможение экономического роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года связано... читать дальше

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3 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 августа однодневные биржевые облигации серии КС-2-133 на 75 млрд 0 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Развитие криптовалют остановить нельзя, государство будет заниматься этой темой, одновременно обеспечивая вопросы безопасности, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. "Я являюсь сторонником криптовалют и считаю, что "крипторубль" должен существовать. Но эта тема... "Я являюсь сторонником криптовалют и считаю, что "крипторубль" должен существовать. Но эта тема... читать дальше

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