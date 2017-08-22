ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 августа в размере 59,0396 руб.

22 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 августа, составляет 59,0396 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,13 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 23220,911 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 82,265 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 261 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,042 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 549 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,4611 руб. Минимальный курс евро составил 69,27 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,27 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 75 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8612 руб. Минимальный курс юаня составил 8,844 руб., максимальный - 8,87... Минимальный курс юаня составил 8,844 руб., максимальный - 8,87... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок и нефти. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в зеленой зоне благодаря сильным финансовым показателям крупных компаний. Фондовые рынки стран... Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в зеленой зоне благодаря сильным финансовым показателям крупных компаний. Фондовые рынки стран... читать дальше

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Международное рейтинговое агентства S&P Global Ratings подтвердило рейтинги компании Berkshire Hathaway Inc., принадлежащей известному инвестору-миллиардеру Уоррену Баффету, на уровне "AA" и вывело их с пересмотра с возможностью снижения. Как говорится в сообщении S&P,... Как говорится в сообщении S&P,... читать дальше

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Очередные санкции США против россиян из-за якобы торговых контактов с КНДР незаконны, как и другие подобные односторонние ограничения Вашингтона, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. "Эти санкции сами по себе незаконные, потому... "Эти санкции сами по себе незаконные, потому... читать дальше

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Нефть перешла к росту на сообщениях о том, что добыча на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии аш-Шарара снова приостановлена. Кроме того, участники рынка рассчитывают, что данные Минэнерго США в эту среду покажут сокращение коммерческих запасов топлива в стране... Кроме того, участники рынка рассчитывают, что данные Минэнерго США в эту среду покажут сокращение коммерческих запасов топлива в стране... читать дальше

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Крупнейшие компании США с самыми высокими кредитными рейтингами уже шесть лет подряд размещают облигации более чем на $1 трлн в год благодаря выгодным условиям привлечения долгового финансирования. В текущем году отметка в $1 трлн была достигнута раньше, чем... В текущем году отметка в $1 трлн была достигнута раньше, чем... читать дальше

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Никель дорожает на фоне повышения спроса на металл. Котировки контрактов на никель в Лондоне во вторник выросли на 1,4% - до $11470 за тонну - максимума в текущем году. "Экономические данные в крупнейших странах мира улучшаются. Курс доллара по-прежнему низок, а слабый... "Экономические данные в крупнейших странах мира улучшаются. Курс доллара по-прежнему низок, а слабый... читать дальше

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Министерство финансов США ввело индивидуальные санкции против шести физических лиц, включая четырех граждан РФ, из-за контактов торгового характера с КНДР, говорится в пресс-релизе Минфина, опубликованном на его сайте. В санкционный список внесены: Киракосян Рубен,... В санкционный список внесены: Киракосян Рубен,... читать дальше

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В январе-июле 2017 года группа "Аэрофлот" перевезла 28,3 млн пассажиров, что на 17,3% превышает результат аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении авиаперевозчика. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки пассажиров на 14,3% - до 18,5... читать дальше

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Во вторник возобновилась добыча нефти на крупном ливийском месторождении Sharara (Шарара), сообщает на своей странице в Facebook компания Mellitah Oil & Gas B.V. Известная ранее как Eni Gas B.V., Mellitah Oil & Gas B.V. сообщает без указания источников, что спустя три... Известная ранее как Eni Gas B.V., Mellitah Oil & Gas B.V. сообщает без указания источников, что спустя три... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 305 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,0435 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,915 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 58,915 руб.,... читать дальше

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам совещания по жилищному строительству дал поручение Минстрою и Минфину совместно с Банком России и Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) проанализировать возможности для дальнейшего снижения процентных ставок по... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов, поскольку после массовой распродажи на прошлой неделе инвесторы ищут новые возможности для вложения средств, пишет The Wall Street Journal. Вместе с тем даже после резкого падения на прошлой неделе основные фондовые... Вместе с тем даже после резкого падения на прошлой неделе основные фондовые... читать дальше

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