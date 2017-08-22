ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,4314 руб.

22 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 22 августа, составляет 69,4314 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,83 коп.

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Федеральная антимонопольная служба РФ продлила срок исполнения операторами связи предупреждения об отмене внутрисетевого роуминга до 15 декабря 2017 года. "Операторы связи ежемесячно должны предоставлять в ФАС отчет о ходе исполнения предупреждения", - сказано в... "Операторы связи ежемесячно должны предоставлять в ФАС отчет о ходе исполнения предупреждения", - сказано в... читать дальше

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении из резервного фонда субсидий в размере 850 млн рублей на перевозку автомобилей, произведенных в Дальневосточном федеральном округе, в другие регионы страны, сообщается на сайте правительства... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 августа составили по Российской Федерации 2097 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1826,2 млрд руб. На... На... читать дальше

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2 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 августа однодневные биржевые облигации серии КС-2-133 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Курс американского доллара демонстрирует умеренный рост в паре с иеной и евро, поскольку азиатские валютные трейдеры закупают доллары в ожидании экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. Евро торгуется к 9:16 мск во вторник в районе $1,1802 против $1,1815 на закрытие... Евро торгуется к 9:16 мск во вторник в районе $1,1802 против $1,1815 на закрытие... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в ходе торгов во вторник благодаря сильным финансовым показателям крупных компаний. Инвесторы в целом игнорируют геополитические риски, связанные с Северной Кореей, которая пригрозила США... Инвесторы в целом игнорируют геополитические риски, связанные с Северной Кореей, которая пригрозила США... читать дальше

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Ажиотажный спрос на обычно неликвидные акции банка "Открытие" как минимум частично мог быть вызван внутренними сделками. Как сообщалось, в пятницу акции "Открытия" неожиданно ворвались в группу лидеров по оборотам на "Московской бирже" всего за день с ними было... Как сообщалось, в пятницу акции "Открытия" неожиданно ворвались в группу лидеров по оборотам на "Московской бирже" всего за день с ними было... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) поставило на пересмотр национальный рейтинг банка "Открытие" с "негативным" прогнозом, говорится в сообщении АКРА. "Присвоение статуса "Рейтинг на пересмотре - негативный" по кредитному рейтингу банка "ФК Открытие"... "Присвоение статуса "Рейтинг на пересмотре - негативный" по кредитному рейтингу банка "ФК Открытие"... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник слабыми изменениями. Инвесторы оценивали корпоративные новости в отсутствие важных статданных и выступлений высокопоставленных лиц. Индекс Dow Jones Industrial Average 21 августа повысился на 29,24... Индекс Dow Jones Industrial Average 21 августа повысился на 29,24... читать дальше

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Соединенные Штаты впредь не будут использовать свои вооруженные силы для экспорта демократии, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы больше не будет использовать нашу армию для построения демократий за рубежом или для восстановления других стран по нашему образцу", -... "Мы больше не будет использовать нашу армию для построения демократий за рубежом или для восстановления других стран по нашему образцу", -... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $23,69 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам облигаций на общую сумму 454,09 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы завершили в минусе торги в понедельник на фоне возобновления напряженности в отношениях между США и Северной Кореей. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,31% - до 373,04... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,31% - до 373,04... читать дальше

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По итогам торгов 21 августа стоимость октябрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне снизилась на $1,1 (2,0%) и составила $51,66 за баррель. Сентябрьский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подешевел на $1,14 (2,4%) и... Сентябрьский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подешевел на $1,14 (2,4%) и... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 августа, составляет 69,4314 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,83 коп.

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