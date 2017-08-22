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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,1409 руб.
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22 августа 2017 года 08:02
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,1409 руб.
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22 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 августа, составляет 59,1409 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,03 коп.
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Федеральная антимонопольная служба РФ продлила срок исполнения операторами связи предупреждения об отмене внутрисетевого роуминга до 15 декабря 2017 года. "Операторы связи ежемесячно должны предоставлять в ФАС отчет о ходе исполнения предупреждения", - сказано в... читать дальше
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Власти выделят из резервного фонда 850 млн руб. субсидий на перевозку произведенных в ДФО автомобилей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении из резервного фонда субсидий в размере 850 млн рублей на перевозку автомобилей, произведенных в Дальневосточном федеральном округе, в другие регионы страны, сообщается на сайте правительства... читать дальше
.22 августа 2017 года 09:34
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2097 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1044,16 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 августа составили по Российской Федерации 2097 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1826,2 млрд руб. На... читать дальше
.22 августа 2017 года 09:32
2 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 августа однодневные биржевые облигации серии КС-2-133 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.22 августа 2017 года 09:25
Курс американского доллара демонстрирует умеренный рост в паре с иеной и евро, поскольку азиатские валютные трейдеры закупают доллары в ожидании экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. Евро торгуется к 9:16 мск во вторник в районе $1,1802 против $1,1815 на закрытие... читать дальше
.22 августа 2017 года 09:16
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в ходе торгов во вторник благодаря сильным финансовым показателям крупных компаний. Инвесторы в целом игнорируют геополитические риски, связанные с Северной Кореей, которая пригрозила США... читать дальше
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Ажиотажный спрос на обычно неликвидные акции банка "Открытие" как минимум частично мог быть вызван внутренними сделками. Как сообщалось, в пятницу акции "Открытия" неожиданно ворвались в группу лидеров по оборотам на "Московской бирже" всего за день с ними было... читать дальше
.22 августа 2017 года 08:53
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) поставило на пересмотр национальный рейтинг банка "Открытие" с "негативным" прогнозом, говорится в сообщении АКРА. "Присвоение статуса "Рейтинг на пересмотре - негативный" по кредитному рейтингу банка "ФК Открытие"... читать дальше
.22 августа 2017 года 08:40
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник слабыми изменениями. Инвесторы оценивали корпоративные новости в отсутствие важных статданных и выступлений высокопоставленных лиц. Индекс Dow Jones Industrial Average 21 августа повысился на 29,24... читать дальше
.22 августа 2017 года 08:31
Соединенные Штаты впредь не будут использовать свои вооруженные силы для экспорта демократии, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы больше не будет использовать нашу армию для построения демократий за рубежом или для восстановления других стран по нашему образцу", -... читать дальше
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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $23,69 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.22 августа 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на...
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Фондовые индексы стран Западной Европы завершили в минусе торги в понедельник на фоне возобновления напряженности в отношениях между США и Северной Кореей. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,31% - до 373,04... читать дальше
.22 августа 2017 года 08:12
По итогам торгов 21 августа стоимость октябрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне снизилась на $1,1 (2,0%) и составила $51,66 за баррель. Сентябрьский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подешевел на $1,14 (2,4%) и... читать дальше
.22 августа 2017 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 августа, составляет 69,4314 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,83 коп.
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