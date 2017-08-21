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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 59,066 руб.
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21 августа 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 59,066 руб.
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21 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2709 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,066 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,9275 руб., максимальный - 59,215 руб. К этому времени было заключено 19106 сделок. Объем торгов составил 123612,3 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,0325 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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21 августа 2017 года 19:55
К середине дня индекс ММВБ начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 6,95 пункта (0,36%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1937,66 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше
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.21 августа 2017 года 19:15
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.21 августа 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 320 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8536 руб. Минимальный курс юаня составил 8,826 руб., максимальный - 8,8636... читать дальше
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.21 августа 2017 года 18:37
В РФ до 2025 г. на научно-техническое развитие сельского хозяйства может быть направлено более 51 млрд руб.
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Цены на нефть резко снижаются в ходе торгов в понедельник, несмотря на позитивные данные об ослаблении буровой активности в США и перебоях в работе крупнейшего нефтяного месторождения Ливии. Эксперты объясняют снижение котировок тем, что инвесторы фиксируют прибыль... читать дальше
.21 августа 2017 года 18:17
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.21 августа 2017 года 18:07
Снижение реальных доходов населения в РФ в июле объясняется методикой расчета, основные категории доходов демонстрируют рост в реальном выражении, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе посещения ПАО "Технопарк Санкт-Петербурга". "Если мы... читать дальше
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