Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,3929 руб.

21 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3176 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,3929 руб.

Минимальный курс евро составил 69,3 руб., максимальный - 69,495 руб. Было заключено 2416 сделок. Объем торгов составил 9737,77 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,46 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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